Nuevos pretendientes para Rodrygo: El Real Madrid se lo piensa

El Real Madrid calienta motores para la temporada 2025-26 con la mirada puesta en su estreno liguero contra Osasuna el 20 de agosto. Xabi Alonso, al mando del equipo, trabaja en pulir un sistema ofensivo que promete emociones. La plantilla blanca combina juventud y experiencia, generando debates sobre quiénes serán titulares. En este contexto, el mercado de fichajes agita Valdebebas, con varios jugadores bajo el foco. La incertidumbre sobre el rol de ciertos talentos añade intriga a la pretemporada.

Rodrygo Goes, el delantero brasileño de 24 años, se entrena con determinación en las sesiones del nuevo míster. Su capacidad para jugar en las bandas o como falso nueve lo hace valioso. Sin embargo, la competencia con figuras como Vinicius, Mbappé, Endrick, Arda Güler o Brahim Díaz complica su titularidad.

La temporada pasada, Rodrygo marcó 12 goles y repartió 8 asistencias en LaLiga, destacando en transiciones rápidas. Su regate y velocidad son claves, aunque necesita pulir su juego aéreo para adaptarse a sistemas más físicos. ¿Podrá el joven brasileño consolidarse en un ataque tan disputado? Alonso parece valorar su versatilidad, pero los minutos serán escasos si no se define su rol. Ya lleva un par de temporadas lejos de su mejor versión.

| Real Madrid

Interés renovado desde la Premier League por el talento brasileño

Varios clubes ingleses han puesto sus ojos en el atacante del Real Madrid. Según ha informado recientemente el Marca, ahora el Arsenal lo considera una alternativa viable si no logra fichar a Eberechi Eze, estrella del Crystal Palace. Los Gunners ven en Rodrygo una opción para reforzar su ataque, aunque prefieren un préstamo. Tottenham, Liverpool y Chelsea también han mostrado interés.

El brasileño dejó huella en cuartos contra el Arsenal la temporada pasada, lo que alimenta rumores. Es evidente que, por su idiosincrasia futbolística, Rodrygo encajaría en el estilo dinámico de Mikel Arteta. ¿Sería la Premier el lugar ideal para que el delantero relance su carrera?

| Real Madrid

Opciones emergentes en París y valoraciones económicas del Real Madrid

Según la fuente ya mencionada, el PSG también ha entrado en la carrera por el brasileño en las últimas horas. Los parisinos lo ven como un posible reemplazo si pierden a Bradley Barcola, tentado por Liverpool. París prioriza renovar a su joven estrella, pero una oferta por Rodrygo no está descartada.

En Valdebebas, el Real Madrid mantiene una postura firme: no aceptarán menos de 70 u 80 millones de euros por su jugador. La idea de un préstamo no seduce, aunque especulaciones sobre intercambios, como uno por William Saliba del Arsenal, han surgido. Lo que todo esto sí que evidencia es que en la Castellana no están del todo cerrados a vender al brasileño. Hace tiempo que no consigue ser el Rodrygo eléctrico y diferencial de las primeras temporadas en el Bernabéu. Y ya se le han dado muchas oportunidades.