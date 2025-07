El Deportivo de la Corunya treballa en un fitxatge top: Ve del Real Madrid

El Deportivo de la Corunya s'ha proposat tornar a Primera Divisió i ho està demostrant amb una estratègia de fitxatges ambiciosa. El nou projecte encapçalat per Fernando Soriano com a director esportiu i Antonio Hidalgo com a entrenador no només apunta a joves amb projecció, sinó també a futbolistes amb experiència i pes específic al vestidor

Un fitxatge que uneix passat i futur

El club blanc-i-blau ha activat una operació que combina nostàlgia, estratègia i sentit de pertinença. Es tracta de recuperar un jugador gallec amb passat al club, que ha disputat durant més d'una dècada competicions de màxim nivell, incloent-hi la Champions League.

Recentment ha quedat lliure després de finalitzar el seu contracte amb un dels gegants del futbol espanyol. L'aposta és clara: fitxar talent, lideratge i connexió emocional amb l'afició. Un perfil ideal per exercir de capità en un vestidor jove i amb fam

| XCatalunya, RC Deportivo

Reunions clau als despatxos

Ja s'ha produït una reunió a tres entre el president del club, Juan Carlos Escotet, el director general Massimo Benassi i Fernando Soriano. L'objectiu va ser presentar al jugador un pla de futur sòlid, basat en l'estabilitat institucional, el compromís amb l'ascens i l'oportunitat de ser una figura central en el nou Deportivo

Tot i que l'aspecte econòmic és un hàndicap —el jugador venia de percebre un sou alt a l'elit—, des del club asseguren estar disposats a fer un esforç. Encara més si això significa atreure un referent que pot marcar la diferència dins i fora del camp

| RC Deportivo

Un perfil que encaixa

El jugador en qüestió té una versatilitat tàctica que encaixaria a la perfecció en l'esquema d'Antonio Hidalgo. Pot actuar tant d'extrem com de lateral dret, aporta caràcter competitiu, experiència internacional i un perfil humà valorat per tots els entrenadors que ha tingut

El cos tècnic ja treballa amb diferents escenaris en cas que es concreti el seu fitxatge. Al club es valora especialment la seva capacitat d'adaptació, la seva condició física —que continua sent notable tot i els anys— i la seva mentalitat guanyadora

En fòrums, xarxes socials i tertúlies esportives, els seguidors deportivistes ja somien amb el seu retorn. Molts el consideren el símbol perfecte per tancar el cicle de reconstrucció del club i obrir una era d'il·lusió. Tot i que hi ha competència, la proposta sentimental del Dépor podria pesar més que l'oferta econòmica d'altres destins

Una decisió imminent

El mercat de fitxatges avança i el jugador ja està meditant el seu futur. Després d'un emotiu comiat del seu anterior club, on va ser homenatjat com un dels capitans històrics, es troba davant d'una de les decisions més transcendentals de la seva carrera: seguir a l'estranger o tornar al lloc on tot va començar

És una història d'arrels, de memòria i d'identitat. Un missatge al futbol que encara hi ha clubs que creuen en el valor dels seus propis herois. I aquest heroi, aquest jugador que està a punt de tornar al Deportivo de la Corunya, no és altre que Lucas Vázquez