Saragossa, Deportivo i Valladolid volen un jugador de l'Espanyol

El show del mercat de fitxatges mai descansa i a l’Espanyol les decisions esportives comencen a marcar el futur immediat de diversos jugadors. El club blanc-i-blau, que aspira a consolidar la seva plantilla i recuperar protagonisme a Primera, afronta setmanes intenses al mercat de fitxatges. Han estat diversos els moviments que ja s’han produït aquestes setmanes de finestra transaccional, però encara no són totes les cartes sobre la taula.

José Gragera, migcampista asturià de 25 anys, s’erigeix en un dels protagonistes del que queda d’estiu a l’Espanyol. La temporada passada va ser especialment dura per a l’ex de l’Sporting de Gijón, llastrat per una lesió al peu que el va obligar a passar pel quiròfan i perdre’s més de mitja temporada. Aquesta situació va frenar el seu creixement just en el moment en què buscava consolidar-se com a peça fixa a la sala de màquines perica.

El retorn a l’activitat després de la seva recuperació no ha estat senzill. Els fitxatges recents, especialment l’arribada de Ramón Terrats, han augmentat la competència al centre del camp, complicant encara més la participació de Gragera en els plans de Manolo González. El migcampista, que va arribar a Barcelona a canvi de gairebé tres milions d’euros i amb un contracte fins al 2028, no va jugar ni un minut en el primer amistós d’estiu davant el Peralada, una decisió tècnica que deixa clara la seva posició actual dins l’equip.

| RCDE

Saragossa, Deportivo i Valladolid lideren la pugna per una cessió que pot marcar el mercat

L’interès per Gragera no ha trigat a arribar des de LaLiga Hypermotion. Segons ha informat el periodista Ángel García, diversos clubs s’han mogut amb rapidesa per sondejar la seva incorporació en qualitat de cedit, sent Saragossa, Deportivo de la Corunya i Valladolid els que lideren la pugna en aquests moments. Els tres busquen reforçar el seu centre del camp amb un perfil experimentat a la categoria, que aporti equilibri, visió i treball defensiu a projectes amb aspiracions d’ascens.

El Deportivo estudia el seu fitxatge per sumar múscul i qualitat al costat de Riki Rodríguez. Tanmateix, abans haurà de donar sortida a altres futbolistes per quadrar la seva plantilla i alliberar espai salarial. A Saragossa, la direcció esportiva ha hagut de reorientar el mercat després de la marxa de Kervin Arriaga al Levante, apuntant Gragera com a alternativa principal a l’agenda de Txema Indias. Per la seva banda, el Valladolid, amb l’objectiu de tornar a l’elit com més aviat millor, segueix molt de prop l’evolució de les negociacions, a l’espera d’una oportunitat per tancar l’operació.

L’Espanyol vol una cessió, però Gragera espera la seva oportunitat

El club blanc-i-blau té clar que la millor opció per al jugador és una cessió que li permeti recuperar minuts i sensacions després d’un any complicat. Els responsables esportius veuen en aquesta sortida una oportunitat perquè Gragera torni a mostrar el nivell que va convèncer l’Espanyol a invertir en ell i, de passada, revalorar un actiu amb contracte de llarga durada.

Tanmateix, apunten des del Mundo Deportivo que el futbolista manté l’esperança de revertir la seva situació a Barcelona. Gragera és conscient que ara per ara no entra en els plans de Manolo González, però confia que la temporada és llarga i puguin aparèixer oportunitats si demostra el seu nivell als entrenaments i guanya la confiança del tècnic.