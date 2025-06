Nou èxit de Joan Laporta: Marxarà del Barça un jugador amb un sou molt elevat

Al FC Barcelona, cada estiu representa un repte majúscul en la planificació esportiva i financera. El club, obligat a equilibrar els comptes i a enfortir l'equip, afronta un dels mercats més exigents dels últims anys, on la gestió dels salaris elevats i la renovació de la plantilla s'han convertit en la màxima prioritat. La defensa, concretament, era l'àrea que més preocupació generava a la direcció esportiva. No només pel nivell mostrat sobre la gespa, sinó pel pes de diversos contractes que limitaven els moviments de Deco i Joan Laporta als despatxos.

Afrontar aquest trencaclosques ha estat essencial perquè el Barça pogués rearmar-se. Les sortides estratègiques, els moviments a la recambra i les negociacions amb altres clubs han marcat les últimes setmanes a Can Barça.

Reestructuració a la defensa: vendes clau i acords rendibles

En aquest context, la recent operació relacionada amb la venda de Todibo al West Ham ha aportat un necessari respir econòmic. El club blaugrana, després d'haver pactat en el seu moment un 20% sobre la plusvàlua d'una futura venda amb el Niça, rebrà 8 milions d'euros. Una injecció que, tot i que no és decisiva, sí que alleuja les restriccions del fair play financer i facilita noves operacions.

| RTVE

Tanmateix, el moviment que més impacte genera en la massa salarial de l'equip és la imminent marxa d'un jugador que feia temps que era a la llista de transferibles. La seva sortida no només allibera un dels sous més alts de la plantilla, sinó que permet al Barça avançar en la reconfiguració de la seva defensa per a la pròxima temporada. Clément Lenglet rescindirà el seu contracte amb el Barça en les pròximes hores.

Clément Lenglet, una etapa tancada al Camp Nou

Després de cinc temporades i 160 partits oficials, el central francès diu adeu a la disciplina culer. Va arribar com una aposta de futur després de destacar al Sevilla, però amb el pas del temps, el seu protagonisme va anar decreixent, especialment en l'etapa més recent. Durant l'última temporada, Lenglet va estar cedit a l'Atlético de Madrid, on va acumular 34 partits i va recuperar sensacions com a part de la rotació defensiva de Diego Simeone.

La decisió de no comptar amb ell per part de Hansi Flick, sumada al seu elevat salari, va accelerar les negociacions per a una desvinculació definitiva. Des del club es veia necessari desprendre's d'un dels contractes més alts per poder encarar altres operacions prioritàries de l'estiu. A més, la rescissió del contracte ha suposat que totes les parts hagin hagut de cedir en les seves pretensions econòmiques per tancar l'operació de manera amistosa.

La desvinculació de Lenglet del Barça li obre la porta a continuar la seva carrera a l'Atlético de Madrid. El club matalasser, que buscava un reforç fiable i experimentat per al centre de la defensa, podrà inscriure'l com a jugador lliure, adaptant el seu salari als nous paràmetres del club colchonero. Aquesta gestió ha estat fonamental perquè pugui viatjar amb l'expedició als Estats Units i disputar el Mundial de Clubs, un dels grans reptes de l'estiu per a l'entitat de Simeone.

El fitxatge suposa una aposta per la solidesa i l'experiència. Al Metropolitano, Lenglet podrà aportar la seva sortida de pilota i la seva polivalència per jugar tant en defensa de quatre com en línia de tres centrals, una variable tàctica que Simeone sol manejar en funció del rival i del context de cada partit. El seu rendiment, a més, permetrà que la plantilla compti amb més profunditat en una temporada carregada de competicions i exigències.