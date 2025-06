Corberán demana a un dels seus favorits d'Anglaterra: El València estudia el seu fitxatge

L'estiu a Mestalla no és com a qualsevol altre lloc. L'afició s'ha acostumat als ensurts, però aquesta vegada hi ha un nou factor que genera expectatives: la influència creixent d'un tècnic que coneix de prop el futbol anglès i l'arribada d'un directiu amb pes específic al mercat britànic. Les decisions dels pròxims dies prometen marcar el rumb de la temporada i tornar el València al primer pla del futbol nacional.

El València, davant un mercat de fitxatges decisiu

No han passat moltes setmanes des que es va començar a parlar de la necessitat de fer un salt de qualitat a la plantilla. Després d'un inici de temporada ple de dubtes i una recta final que va il·lusionar la graderia, al València s'han proposat reforçar diverses posicions estratègiques. L'ambient als despatxos de Mestalla és d'activitat màxima, amb una llista de jugadors seguits que reflecteix clarament el nou aire que es respira al club.

La recent contractació de Dani Raba, un dels futbolistes més cotitzats de LaLiga, ha estat el primer cop damunt la taula. Tanmateix, la planificació segueix oberta i, com sol passar en aquest tipus de mercats, tot dependrà de les sortides que es vagin concretant les pròximes setmanes. La direcció esportiva vol evitar els errors del passat i per això estudia perfils que aportin versatilitat i experiència en contextos exigents.

L'“efecte Corberán” i l'interès en Grady Diangana

Amb la figura de Carlos Corberán guanyant poder en la presa de decisions —una decisió avalada directament per Peter Lim—, el mercat del València mira cada cop més cap a Anglaterra. El tècnic, que va deixar empremta al Huddersfield i al West Bromwich Albion, no només coneix bé la Championship, sinó que ha demostrat treure el màxim partit a jugadors que en altres contextos van passar més desapercebuts.

Un dels noms que han agafat força les últimes hores és el de Grady Diangana, segons han apuntat des de El Desmarque. L'extrem dret d'origen congolès i nacionalitat anglesa finalitza contracte amb el West Brom i, després de 34 partits oficials a l'última campanya —amb 4 gols i 3 assistències—, s'acomiada del club anglès.

En la seva encara curta trajectòria, el tècnic amb qui millor rendiment ha pogut oferir ha estat precisament amb Carlos Corberán. L'actual míster valencianista el va dirigir en un total de 70 duels, en què va anotar 9 dianes i va repartir 8 passades de gol. Xifres molt similars a les que va tenir amb Slaven Bilic al mateix club.

La presència de Ron Gourlay com a CEO, directiu de llarg recorregut al futbol britànic, reforça la via anglesa. El bon enteniment entre Gourlay i Corberán pot ser clau per atraure perfils com el de Diangana, que també ha estat a l'òrbita de clubs com el Celta, tot i que finalment no van fer el pas. Ara, sense contracte, el València només hauria de negociar directament amb el futbolista, cosa que pot facilitar l'operació en termes econòmics.

Això sí, el fitxatge de Dani Raba afegeix més competència al sector ofensiu, cosa que podria condicionar l'arribada d'un jugador del mateix perfil. Diego López i Luis Rioja són titularíssims a les bandes, amb Hugo Duro com a principal aposta a la punta de l'atac. Fran Pérez i Sergi Canós han mostrat un nivell baix, per la qual cosa sí que seria positiu algun altre reforç a la parcel·la ofensiva, especialment per exercir el rol de '9'

D'altra banda, el club segueix atent a la situació de Lewis O'Brien, un migcampista a qui també va entrenar Corberán i que ha rendit a gran nivell al futbol anglès, tot i que en aquest cas seria necessària una negociació amb el Nottingham Forest, propietari dels seus drets.