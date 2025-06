Edu Aguirre perd els papers i anuncia a qui haurien de donar la Pilota d'Or

Les grans nits del futbol internacional sempre deixen imatges icòniques, emocions intenses i, per descomptat, debats a les xarxes socials que cremen durant hores. La final de la Nations League entre Espanya i Portugal no va ser l'excepció. L'Allianz Arena va presenciar una batalla plena d'alternatives, amb Espanya partint com a favorita després de la seva exhibició davant França, i Portugal responent amb un futbol d'alt voltatge. Però, per damunt de tot, una figura va tornar a acaparar els focus: Cristiano Ronaldo.

El davanter portuguès, amb 39 anys, va ser determinant un cop més en un gran escenari. No només va anotar el gol de l'empat davant Espanya, sinó que ja havia estat clau a la semifinal contra Alemanya, guiant la seva selecció a una altra cita amb la història. Al final del partit, les llàgrimes de Cristiano i la seva tercera gran celebració amb Portugal van ser la imatge de la nit. No només va conquerir el seu segon títol de Nations League —de les quatre que s'han disputat, dues porten el seu nom—, sinó que va tornar a demostrar que la seva ambició i lideratge segueixen intactes.

El tuit viral d'Edu Aguirre: “És el millor de la HISTÒRIA”

Tanmateix, el que realment va agitar el debat a les xarxes va ser la reacció d'Edu Aguirre, periodista d'El Chiringuito i amic personal de Cristiano Ronaldo. Només acabar la final, Aguirre va publicar un tuit que aviat es va fer viral: “És el millor de la HISTÒRIA. Que li donin la Pilota d'Or. Enhorabona germà”, acompanyat d'una imatge de Cristiano emocionat, celebrant el títol amb la selecció lusa.

| Twitter

El missatge, que va superar el milió i mig de visualitzacions en qüestió d'hores, no va trigar a desfermar la polèmica. Per a Aguirre, no hi havia discussió possible: la Pilota d'Or havia d'anar per a Cristiano Ronaldo, per damunt de qualsevol altre candidat. El seu entusiasme, lluny de sorprendre, segueix la línia d'admiració absoluta que sempre ha mostrat cap al portuguès, encara que en aquesta ocasió molts van considerar que va perdre els papers en ignorar altres noms destacats de la competició.

El pes de Cristiano i la realitat del torneig

És cert que Cristiano va tornar a ser decisiu a la Nations League, aportant experiència i gols en els moments clau. El seu gol davant Espanya —l'empat que va permetre a Portugal forçar la pròrroga— i la seva actuació a la semifinal reforcen la seva llegenda com un dels grans de tots els temps. A més, ningú oblida la càrrega emocional del títol: després del xiulet final, el capità lusità va esclatar a plorar sobre la gespa abans d'aixecar un nou trofeu internacional, el tercer amb la seva selecció, una fita a l'abast de ben pocs.

Tanmateix, si alguna cosa va marcar la final d'ahir a la nit va ser el paper de Nuno Mendes. El lateral portuguès va ser nomenat millor jugador del partit i, a més, millor futbolista del torneig. La seva actuació, tant defensiva com ofensiva, va ser fonamental perquè Portugal resistís els moments més delicats i acabés imposant-se als penals. Mendes, amb només 22 anys, va ser l'autèntic motor de Portugal i va deixar clar que el futur de la selecció està més que assegurat.

L'eterna discussió de la Pilota d'Or

Cal recordar que, des d'una part de la comunitat futbolera, es defensava que la conquesta d'aquest títol hauria pogut tenir molt de valor en el debat sobre la pilota d'or. Si l'hagués guanyat França, hauria estat un reforç positiu per a Dembélé i per a Mbappé. I si l'hagués guanyat Espanya, per a Lamine Yamal. Evidentment, aquest any Cristiano Ronaldo no figura entre els candidats per adjudicar-se aquest prestigiós guardó. Tanmateix, és molt meritós continuar veient-lo marcar gols i conquerir títols amb 40 anys.