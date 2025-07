Nou disgust per al Real Betis: Un altre fitxatge que s'escapa, no troben central

El Real Betis segueix amb el radar encès al mercat de fitxatges, especialment a la posició de central. Amb tres defenses actualment a la plantilla —Marc Bartra, Natan da Souza i Diego Llorente—, Manuel Pellegrini vol completar la seva defensa amb un quart central que ofereixi garanties per afrontar una temporada llarga i exigent.

Tanmateix, el que semblava una operació senzilla s'està convertint en un autèntic trencaclosques. Algunes de les opcions que més agradaven a la direcció esportiva han desaparegut del mapa, d'altres es compliquen per les altes exigències econòmiques dels seus clubs, i algunes ja s'han tancat amb altres equips més ràpids en els seus moviments.

Vitík, fora de l'abast

Un dels noms que més havia sonat amb força a les oficines del Benito Villamarín era el del jove Martin Vitík. Internacional absolut amb la República Txeca als seus 22 anys, el central de l'Sparta de Praga era vist com una aposta segura de present i futur. No obstant això, el Bolonya s'ha avançat de manera definitiva.

| XCatalunya, Canva

El Betis no ha pogut igualar l'oferta italiana ni competir amb les facilitats de pagament que ha ofert el club 'rossoblu', cosa que ha deixat fora de joc aquesta possibilitat que tant il·lusionava a Heliòpolis. Vitík signarà un contracte de quatre temporades, ampliable a una cinquena, i s'unirà a un projecte que promet protagonisme i creixement a la Serie A.

D'altres vies també es tanquen

Tampoc han fructificat les converses per Kevin Lomónaco ni per Lucas Silva Melo ‘Tuta’. En tots dos casos, les demandes econòmiques d'Independiente de Avellaneda i de l'Eintracht Frankfurt, respectivament, sortien dels marges establerts per Manu Fajardo.

| XCatalunya, FootyRenders

La direcció esportiva bètica haurà d'activar noves alternatives, potser més modestes, o fer un pas decidit per algun ‘tapat’ que encara no hagi transcendit als mitjans. El marge de maniobra s'estreny, i amb la temporada a punt de començar, Pellegrini necessita una defensa completa com més aviat millor.

Mendy podria ser el centra escollit

En paral·lel, la venda de Nobel Mendy al PSV Eindhoven segueix a l'aire. Tot i que hi havia un principi d'acord entre clubs, l'equip neerlandès està tenint problemes per aconseguir el permís de treball del central senegalès. La manca de minuts en una lliga important i la seva nul·la experiència amb la selecció del Senegal compliquen els tràmits.

Tot i que va jugar a França abans d'arribar a Sevilla, no està sent un argument legal suficient per a l'administració dels Països Baixos. El desenllaç d'aquesta operació serà clau per alliberar massa salarial i potser invertir part d'aquests ingressos en fitxar l'anhelat quart central.

Un nou objectiu a l'agenda verd-i-blanca

En les últimes hores, però, ha sorgit un nou nom que il·lusiona i que podria tancar el culebrot. El central brasiler Lucas Beraldo, de 20 anys, que milita actualment al París Saint-Germain, ha entrat a l'òrbita del Betis com a possible cessió amb opció de compra.

Beraldo no compta amb gaires minuts a París i veuria amb bons ulls una sortida temporal a un equip que li garanteixi continuïtat i visibilitat. Si les converses avancen, podria ser la gran sorpresa de l'estiu a la defensa del Betis.