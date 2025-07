Manu Fajardo, mans a l’obra: Trobat el substitut de Johnny Cardoso al Betis

El mercat de fitxatges avança a tota velocitat i el Real Betis es troba davant d'una cruïlla crucial després de la marxa imminent d'un dels seus pilars a la medul·lar. Amb l'acord amb l'Atleti per Johnny Cardoso tancat i a l'espera d'oficialització, la direcció esportiva que lidera Manu Fajardo ha activat tots els seus recursos perquè el club no perdi solidesa competitiva en una temporada que es preveu exigent tant a LaLiga com a Europa.

La planificació a Heliòpolis no deixa lloc a la improvisació. L'objectiu és que el substitut estigui present des de l'inici de la pretemporada, integrant-se en el sistema de Pellegrini i adaptant-se com més aviat millor al grup. Una estratègia marcada per la urgència, però també per la precisió, ja que els responsables verd-i-blancs volen assegurar que l'arribada sigui un salt de qualitat i no una simple solució provisional.

Un càsting internacional per reforçar el centre del camp

Les oficines del Benito Villamarín no han parat els darrers dies. Manu Fajardo, conscient de la importància d'encertar en l'elecció, ha confeccionat una llista curta de candidats de diferents perfils i trajectòries. Segons s'ha filtrat des d'Itàlia i mitjans locals com el Diario de Sevilla, el nom que més força ha agafat és el de Rolando Mandragora, migcampista napolità de 28 anys que milita a la Fiorentina.

| FootItalia

Tal com apunten aquestes fonts, el Betis ha posat sobre la taula dues propostes econòmiques, l'última de les quals arriba als 6 milions d'euros més variables. Tanmateix, la Fiorentina, que ara entrena Stefano Pioli, no ha cedit i manté la seva valoració al voltant dels 12 milions. Tot i això, les sensacions a l'entorn de Mandragora són positives, i el mateix futbolista veuria amb bons ulls iniciar una nova etapa a LaLiga.

Aquesta operació té un matís estratègic, ja que el club viola també segueix de prop Morten Frendrup, un altre dels pivots a l'agenda bètica, cosa que podria accelerar la sortida de Mandragora cap a Sevilla. Tampoc es perd de vista Telasco Segovia, jove talent veneçolà de l'Inter Miami. Amb només 22 anys i experiència internacional, Segovia encaixa en el perfil d'aposta de futur, capaç d'aportar frescor i projecció de revalorització. El Betis ja ha enviat emissaris per seguir-lo en directe i el seu entorn no tanca la porta a un salt de qualitat cap al futbol europeu.

Una altra de les opcions que gestiona Fajardo és Enzo Barrenechea, migcampista argentí que pertany a l'Aston Villa i que ha brillat cedit al València. La seva joventut i versatilitat el converteixen en un recurs interessant per a una plantilla que busca equilibri i múscul a la medul·lar.

Estratègia del Betis per a un estiu de canvis i ambició

Amb el calendari ja marcat per als primers amistosos de pretemporada, la urgència per tancar la incorporació del substitut de Cardoso és màxima. Pellegrini vol comptar com més aviat millor amb el nou pivot per ajustar mecanismes i mantenir la identitat competitiva de l'equip, clau els darrers anys.

La gestió de Manu Fajardo reflecteix una aposta per jugadors de perfil internacional, amb experiència en lligues exigents i capaços d'oferir rendiment immediat. Alhora, la mirada està posada en el futur, sense descartar operacions que permetin al Betis generar plusvàlues i consolidar un model sostenible al mercat de fitxatges.

La sintonia amb els agents i la predisposició dels futbolistes seran determinants en unes negociacions que prometen emocions fortes durant els pròxims dies. El club sap que cada moviment al mercat pot desencadenar un efecte dòmino, i el cas de Mandragora i Frendrup és un clar exemple de les sinergies que es generen entre clubs europeus a aquestes alçades de l'estiu.