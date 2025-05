Nou atac de Real Madrid TV contra els àrbitres: 'És el...'

La tensió entre el Reial Madrid i els àrbitres torna a assolir un nou pic d'intensitat. Malgrat trobar-se a la recta final d'una temporada exigent, el club blanc continua la seva croada particular contra les decisions arbitrals que considera injustes.

El Reial Madrid es troba novament al centre d'una forta polèmica mediàtica protagonitzada pel seu canal oficial, Real Madrid TV. Conegut pel seu enfocament agressiu en alguns temes, especialment en relació amb l'arbitratge, el canal ha tornat a la càrrega amb un dur vídeo dirigit contra el col·legiat Gil Manzano, designat per dirigir el pròxim matx del conjunt merengue davant el Celta.

La història recent entre els àrbitres i el Reial Madrid ha estat de constant fricció. La setmana passada, sense anar més lluny, es va especular que l'equip blanc podria no presentar-se a la final de la Copa del Rei a causa de declaracions prèvies dels àrbitres. Encara que finalment van disputar el partit, l'ambient continua crispat.

Nou atac de Real Madrid TV: focus en Gil Manzano

En aquesta ocasió, l'objectiu del canal oficial madridista ha estat el col·legiat Gil Manzano. Real Madrid TV ha llançat un vídeo en el qual qualifica l'àrbitre com "el col·legiat protagonista del major escàndol arbitral dels últims temps". El motiu darrere d'aquesta dura crítica rau en un incident ocorregut al març de la passada temporada, quan Gil Manzano va anul·lar un gol decisiu de Jude Bellingham davant el València, a causa que va ser anotat just després del xiulet final.

Aquesta acció va generar, en el seu moment, una immensa controvèrsia i malestar a la institució blanca, i sembla que encara no ha estat oblidada pel club ni pel seu entorn mediàtic oficial. El Reial Madrid continua considerant aquest episodi com un exemple clar d'errors arbitrals que perjudiquen directament els seus interessos.

No obstant això, revisant els números objectius, les estadístiques no semblen sustentar el nivell d'animositat presentat per Real Madrid TV. El balanç amb Gil Manzano al capdavant resulta àmpliament favorable al Reial Madrid, acumulant 40 victòries, 6 empats i 6 derrotes en els 52 partits dirigits per l'àrbitre extremeny.

Aquesta mateixa temporada, el col·legiat va arbitrar tres duels importants del Reial Madrid amb resultats variats: la dolorosa derrota davant el FC Barcelona a la final de la Supercopa d'Espanya (2-5), però també dues victòries clau a La Lliga, contra Girona (0-3) i Villarreal (1-2).

Les xarxes socials, especialment Twitter, no van trigar a reaccionar davant aquest nou atac. Aficionats i periodistes debaten intensament sobre la conveniència i els efectes d'aquest tipus d'accions mediàtiques sobre la percepció d'imparcialitat en l'arbitratge espanyol.

D'altra banda, en l'estrictament esportiu, el partit contra el Celta adquireix encara més rellevància per als madridistes, obligats a sumar tres punts vitals en la lluita per mantenir-se en els primers llocs de la classificació. El clima generat per aquestes polèmiques no fa sinó afegir més pressió a un encontre que, de per si, s'anticipa complicat.