Verificat: Ja se sap si Lautaro podrà jugar el partit de tornada contra el Barça

L'eliminatòria de semifinals de la Champions League entre l'Inter de Milà i el Barça està generant més tensió que mai. Els aficionats de tots dos equips compten les hores per al decisiu partit de tornada, on qualsevol detall pot marcar la diferència. Precisament, un protagonista clau d'aquesta història ha estat al centre dels dubtes després de patir una inesperada lesió.

L'empat a tres en l'enfrontament d'anada va deixar sensacions trobades en ambdós bàndols. Mentre que per al Barça va significar un alleujament després de remuntar un partit complicat, per a l'Inter la preocupació es va incrementar en veure com un dels seus referents abandonava el camp lesionat abans del descans. La importància de Lautaro Martínez és majúscula: acumula 21 gols en aquesta campanya i 8 en l'actual edició de la Champions League.

Ara bé, la pregunta que ha mantingut en suspens els seguidors 'nerazzurri' i blaugranes era clara: podrà estar present en el partit decisiu?

| AFA

Estat físic de Lautaro Martínez

Lautaro Martínez, figura clau en l'atac del conjunt italià, va patir una distensió muscular en els flexors durant el partit d'anada contra el Barça. Inicialment, el davanter argentí va intentar continuar, però les molèsties van ser evidents. Fins i tot després de rebre atenció mèdica i tornar momentàniament al camp, el seu físic no li va permetre seguir.

Segons informen mitjans italians especialitzats i confirmant el que havia anticipat Sky Sports, Lautaro Martínez té molt complicat arribar al decisiu partit de tornada que es disputarà la pròxima setmana. L'estimació inicial situa la seva recuperació entre 10 i 15 dies, cosa que pràcticament descarta la seva presència en el duel clau.

L'entrenador de l'Inter, Simone Inzaghi, també es va mostrar escèptic respecte a la recuperació de la seva estrella després del partit d'anada: "Lautaro ho intentarà, però dubto que pugui aconseguir-ho", va admetre. El tècnic va reconèixer a més que va forçar Martínez a causa de la transcendència dels últims partits, una aposta arriscada que finalment no va donar el resultat esperat.

Alleujament per al Barça

L'impacte de Lautaro Martínez és decisiu, especialment en enfrontaments d'alt nivell com contra el Barça, al qual li ha marcat 2 gols i ha brindat 2 assistències en 7 partits disputats. La seva absència podria inclinar notablement la balança a favor del conjunt blaugrana. En Champions League, Lautaro ha demostrat ser el jugador més perillós de l'Inter amb xifres que el col·loquen entre els millors golejadors del torneig. Els seus 8 gols europeus aquest curs han estat fonamentals perquè el club italià arribi a aquesta fase decisiva.

Possibles solucions i alternatives per a Inzaghi

Davant la més que probable baixa de Lautaro, Simone Inzaghi haurà de reestructurar el seu atac. Durant el partit a Barcelona, l'iranià Mehdi Taremi va ser l'escollit per substituir l'argentí, i tot apunta que podria repetir titularitat en el duel de tornada. Taremi, que va arribar amb bon cartell aquesta temporada, haurà de demostrar ara que pot assumir la responsabilitat de liderar l'ofensiva de l'Inter en un escenari complicat.

Una altra possible bona notícia per a Inzaghi podria ser la recuperació del defensor francès Benjamin Pavard, absent en el duel d'anada. El seu retorn enfortiria la defensa italiana, crucial en un partit en què no rebre gols podria ser vital per passar a la final.