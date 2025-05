Tomás Roncero se'n riu de Leo Messi i mig Twitter el posa al seu lloc

Les xarxes socials van tornar a incendiar-se al voltant del futbol després d'un comentari polèmic d'un conegut periodista espanyol sobre Leo Messi. La rivalitat esportiva, que traspassa fronteres i competicions, sempre troba noves formes de manifestar-se, especialment quan grans figures del futbol pateixen derrotes inesperades.

La recent eliminació de l'Inter de Miami a semifinals de la Copa de Campions de la CONCACAF ha estat una dura sorpresa per a l'equip on juga Leo Messi. Enfrontant-se al Vancouver Whitecaps del Canadà, el conjunt nord-americà va perdre l'anada per 2-0 i va ser derrotat novament a casa per 1-3 en el partit de tornada, amb un solitari gol de Jordi Alba, assistit per Luis Suárez.

Aquesta eliminació ha aprofundit la crisi de l'Inter de Miami, acumulant tres derrotes consecutives, incloent-hi una recent davant del DC Dallas a la MLS. Tot i les bones xifres personals de l'argentí aquesta temporada, amb 8 gols i 3 assistències en 13 partits disputats, l'equip no ha aconseguit l'objectiu de conquerir el títol continental.

| Olympics

Tomás Roncero i la seva burla viral contra Messi

Enmig d'aquesta crisi esportiva, Tomás Roncero, conegut per les seves opinions provocatives, va incendiar Twitter amb un breu però contundent missatge: "Messi out". Aquesta publicació es va fer ràpidament viral, assolint més de 100 mil visualitzacions en poques hores, i generant respostes enceses tant a favor com en contra.

Molts usuaris no van trigar a recordar-li a Roncero els seus anteriors comentaris quan equips o jugadors afins a ell van patir derrotes similars. La ironia es va tornar contra el periodista quan aficionats van recordar que Cristiano Ronaldo, jugador de l'Al-Nassr, també va ser recentment eliminat de la Champions League asiàtica davant del Kawasaki Frontale. També a semifinals.

Usuaris de Twitter ràpidament van apuntar a una aparent parcialitat de Roncero. Un dels més comentats va ser el missatge de @BuffMel_, que amb ironia li va dir al periodista: "Per allò que sigui ahir no vas tenir wifi per dir el mateix de Cristiano". Aquest tuit va reflectir clarament el sentiment de molts internautes, acusant Roncero d'oportunisme en burlar-se únicament de Messi.

Altres van ser més directes, com @KJRAI90, qui va afirmar: "El mal que va fer Messi en Tomás segueix present... Encara a la MLS segueix pendent d'ell". Aquest tipus de reaccions va evidenciar que, més enllà de la derrota, la figura de l'argentí continua sent central fins i tot per a aquells que aparentment busquen criticar-lo.

La situació de Messi a la CONCACAF va ser ràpidament comparada amb la de Cristiano Ronaldo a la Champions League asiàtica, on el seu equip va caure inesperadament davant d'un rival sense estrelles mundials. Usuaris com @Char3verd no van dubtar a recordar-li al periodista que la seva preferència per certes estrelles sembla condicionar la seva visió crítica: "Cristiano caput, Mbappé missing, Vinicius abducted… i remuntada 3-2. No estàs per brometes."