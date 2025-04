La frase de Lamine Yamal després de guanyar la Copa del Rei que no agradarà al Reial Madrid

La final de la Copa del Rei 2024/2025 va deixar moments inoblidables i declaracions polèmiques, entre elles una frase pronunciada per Lamine Yamal que segurament no caurà gens bé en l'entorn madridista. El jove davanter blaugrana, decisiu en el partit amb dues assistències, va ser contundent després de la victòria del FC Barcelona davant el Real Madrid.

La contundent frase de Lamine Yamal

Lamine Yamal, en plena celebració després de conquerir el títol coper, va llançar un missatge clar que ràpidament va ressonar a les xarxes socials i mitjans esportius: "Encara que encaixem un gol, no hi ha problema. Fins i tot si encaixem dos gols, tampoc hi ha problema. Aquest any, simplement no poden guanyar-nos. Ho hem demostrat. Estic molt content. Visca Barça!".

| FCB

Aquestes declaracions del jove extrem culer van ser interpretades com un clar missatge de superioritat del Barça sobre el seu etern rival durant aquesta temporada. La frase adquireix encara més força considerant que el mateix Lamine va ser protagonista clau en els partits disputats contra els merengues, anotant gols en els dos enfrontaments anteriors d'aquesta campanya i assistint en els dos primers gols en aquesta final decisiva.

Proeses impressionants amb només 17 anys

Amb només 17 anys, Lamine Yamal ha acumulat ja un impressionant palmarès que avala les seves paraules amb fets concrets. En aquesta curta però intensa carrera, el canterà blaugrana ha aconseguit conquerir una Lliga, una Supercopa d'Espanya, una Copa del Rei i una Eurocopa, sent a més decisiu en cadascuna d'aquestes competicions.

En la final copera, va ser especialment determinant, assistint primer a Pedri per obrir el marcador i posteriorment a Ferran Torres, en el crucial gol de l'empat que va enviar el partit a la pròrroga i va permetre posteriorment al Barça alçar el seu 32è títol de Copa del Rei gràcies al gol decisiu de Jules Koundé.

La progressió de Yamal és extraordinària i el seu paper en l'equip cada vegada més crucial. Des dels seus primers passos a La Masia, ha demostrat una capacitat tècnica superior, acompanyada per una maduresa sorprenent per a un futbolista de la seva edat. La confiança dipositada pel seu tècnic, Hansi Flick, s'ha vist recompensada amb actuacions clau en moments decisius.

Polèmica assegurada

Aquesta frase de Lamine Yamal, carregada de seguretat i confiança, ja està causant enrenou entre els aficionats madridistes, que veuen aquestes paraules com una provocació directa després d'una temporada complicada en què el Real Madrid ha patit diverses derrotes davant el seu històric rival.

L'afició blanca, que havia dipositat grans expectatives en aquest partit per salvar una temporada irregular, sent aquestes declaracions com un dur cop al seu orgull. Les xarxes socials ràpidament s'han omplert de missatges tant de suport a Yamal com d'enfadament pel que molts consideren una provocació innecessària.