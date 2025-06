Nou atac de Javier Tebas al Barça: «Una cosa...»

El mercat estival tot just ha començat i ja ha portat amb ell les primeres tensions entre clubs i LaLiga. Com cada estiu, el FC Barcelona torna a ser protagonista no només pels noms que sonen per reforçar la plantilla, sinó també pels dubtes al voltant de la seva capacitat per inscriure jugadors. Aquesta vegada, el focus no està únicament en l'àmbit esportiu, sinó en la interpretació —i aplicació— del reglament econòmic per part del màxim responsable del futbol professional espanyol.

La situació actual del Barça: fitxatges, clàusules i restriccions

Al centre del debat hi ha dos moviments que el Barça intenta tancar: el fitxatge de Joan García, porter de l'Espanyol, i la incorporació de Nico Williams, extrem de l'Athletic Club. El primer està pràcticament fet després de dipositar la seva clàusula de rescissió a LaLiga, mentre que el segon és una operació ambiciosa que depèn de l'abonament dels 58 milions d'euros que figuren al seu contracte amb el club bilbaí.

Tanmateix, Javier Tebas, president de LaLiga, ha sembrat nous dubtes al voltant de la capacitat del Barça per executar ambdós fitxatges. En una recent compareixença pública, Tebas va tornar a llançar un dard enverinat al club català: “Si té diners el Barça per fitxar Nico i inscriure'l? No ho sé. Però al final se senten tants: Williams, l'altre, el de la moto... primer que el que s'hagi d'inscriure sigui veritat, que no ho sé”, va afirmar amb to irònic.

| The Wild Project

Les condicions per inscriure Joan García

Encara que el fitxatge de Joan García sembla tancat, Tebas va recordar que no n'hi ha prou amb anunciar l'arribada del porter català: “Una cosa és anunciar-ho i una altra inscriure-ho. No estem ni en dates, però ja veurem… El Barça ha de fer coses per poder inscriure'l, no gaires, però ja sap quines són”, va afegir.

Aquestes declaracions apunten directament al principal problema que arrossega el Barça des de fa diverses finestres de fitxatges: la seva situació financera. El club està treballant per complir amb la normativa de l'1:1, que li permetria inscriure nous jugadors gastant tant com allibera. Per això, és clau l'avenç en el projecte Espai Barça, especialment la construcció de les llotges VIP del nou Spotify Camp Nou, la finalització de les quals ha estat recentment certificada per l'empresa turca Limak. Segons les últimes informacions, el club ja ha lliurat la documentació als auditors, i espera que LaLiga doni el vistiplau en les pròximes setmanes.

El que subjau rere les paraules de Tebas és una tensió constant entre l'organisme que presideix i l'entitat culer. No és la primera vegada que el dirigent madrileny llança missatges velats —i no tan velats— sobre la viabilitat econòmica del club blaugrana. Des de la sortida de Lionel Messi el 2021, les relacions entre ambdues parts s'han refredat notablement, i les interpretacions sobre el compliment del “fair play” financer no sempre coincideixen.

Tebas insisteix que el Barça encara no compleix els requisits per operar sota la regla de l'1:1. De fet, les seves declaracions no només afecten Joan García i Nico Williams, sinó que suposen un avís per a qualsevol altre moviment que el Barça intenti tancar durant aquest mercat.

Mentrestant, elogis per a Lamine Yamal

Malgrat el seu habitual to crític, Tebas també va dedicar elogis a una de les grans promeses de la pedrera culer. El president de LaLiga va qualificar Lamine Yamal com “un clar candidat a la Pilota d'Or”, una afirmació que contrasta amb el to desafiant de les seves anteriors declaracions. El jove atacant, que ha brillat amb la selecció espanyola a l'Eurocopa, representa una de les grans esperances del barcelonisme tant en l'àmbit esportiu com en l'econòmic.