Nuevo ataque de Javier Tebas al Barça: 'Una cosa...'

El mercado estival apenas ha comenzado y ya ha traído consigo las primeras tensiones entre clubes y LaLiga. Como en cada verano, el FC Barcelona vuelve a ser protagonista no solo por los nombres que suenan para reforzar la plantilla, sino también por las dudas en torno a su capacidad para inscribir jugadores. Esta vez, el foco no está únicamente en lo deportivo, sino en la interpretación —y aplicación— del reglamento económico por parte del máximo responsable del fútbol profesional español.

La situación actual del Barça: fichajes, cláusulas y restricciones

En el centro del debate hay dos movimientos que el Barça intenta cerrar: el fichaje de Joan García, portero del Espanyol, y la incorporación de Nico Williams, extremo del Athletic Club. El primero está prácticamente hecho tras depositar su cláusula de rescisión en LaLiga, mientras que el segundo es una operación ambiciosa que depende del abono de los 58 millones de euros que figuran en su contrato con el club bilbaíno.

Sin embargo, Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha sembrado nuevas dudas en torno a la capacidad del Barça para ejecutar ambos fichajes. En una reciente comparecencia pública, Tebas volvió a lanzar un dardo envenenado al club catalán: “¿Si tiene dinero el Barça para fichar a Nico e inscribirle? No lo sé. Pero al final se escuchan tantos: Williams, el otro, el de la moto... primero que lo que se tenga que inscribir sea verdad, que no lo sé”, afirmó con tono irónico.

| The Wild Project

Las condiciones para inscribir a Joan García

Aunque el fichaje de Joan García parece cerrado, Tebas recordó que no basta con anunciar la llegada del portero catalán: “Una cosa es anunciarlo y otra inscribirlo. No estamos ni en fechas, pero veremos… El Barça tiene que hacer cosas para poder inscribirlo, no muchas, pero ya sabe cuáles son”, añadió.

Estas declaraciones apuntan directamente al principal problema que arrastra el Barça desde hace varias ventanas de fichajes: su situación financiera. El club está trabajando para cumplir con la normativa del 1:1, que le permitiría inscribir nuevos jugadores gastando tanto como libera. Para ello, es clave el avance en el proyecto Espai Barça, en especial la construcción de los palcos VIP del nuevo Spotify Camp Nou, cuya finalización ha sido recientemente certificada por la empresa turca Limak. Según las últimas informaciones, el club ha entregado ya la documentación a los auditores, y espera que LaLiga dé el visto bueno en las próximas semanas.

Lo que subyace tras las palabras de Tebas es una tensión constante entre el organismo que preside y la entidad culé. No es la primera vez que el dirigente madrileño lanza mensajes velados —y no tan velados— sobre la viabilidad económica del club azulgrana. Desde la salida de Lionel Messi en 2021, las relaciones entre ambas partes se han enfriado notablemente, y las interpretaciones sobre el cumplimiento del “fair play” financiero no siempre coinciden.

Tebas insiste en que el Barça aún no cumple los requisitos para operar bajo la regla del 1:1. De hecho, sus declaraciones no solo afectan a Joan García y Nico Williams, sino que suponen un aviso para cualquier otro movimiento que el Barça intente cerrar durante este mercado.

Mientras tanto, elogios para Lamine Yamal

Pese a su habitual tono crítico, Tebas también dedicó elogios a una de las grandes promesas de la cantera culé. El presidente de LaLiga calificó a Lamine Yamal como “un claro candidato al Balón de Oro”, una afirmación que contrasta con el tono desafiante de sus anteriores declaraciones. El joven atacante, que ha brillado con la selección española en la Eurocopa, representa una de las grandes esperanzas del barcelonismo tanto en lo deportivo como en lo económico.