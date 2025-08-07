El Celta es posa les piles i tanca quatre operacions de cop

El Celta de Vigo ha començat l’agost amb una estratègia clara: assegurar la continuïtat dels pilars de la seva plantilla. Amb un mercat de fitxatges que segueix agitat, el club prefereix no deixar res a l’atzar i ja ha activat les renovacions de diverses peces fonamentals.
Lluny d’esperar que vencin els contractes, l’equip gallec ha optat per anticipar-se i reforçar el seu projecte esportiu a mitjà i llarg termini. La direcció esportiva, liderada per Claudio Giráldez, vol consolidar un grup sòlid i competitiu de cara a les pròximes temporades.
Carlos Domínguez, la primera renovació tancada
El primer cas resolt és el de Carlos Domínguez. El jove central gallec, que finalitzava contracte el 2026, ha arribat a un acord per renovar fins al 2029. Amb 23 anys, ja ha disputat 66 partits amb el primer equip, convertint-se en un habitual a les alineacions.
El club considera que el seu perfil encaixa perfectament amb la filosofia de l’entitat: jugador de la casa, jove, compromès i amb marge de millora. La seva renovació és una mostra del valor que el Celta dona a la seva pedrera.
El següent a la llista és Williot Swedberg, el talentós mitjapunta suec que va arribar a Vigo amb només 18 anys. Tot i la seva joventut, ha completat una temporada excel·lent amb 35 partits oficials i cinc gols. Encara que tenia contracte per dos anys més, el club ha decidit prolongar-lo per blindar la seva progressió i evitar temptacions externes.
Mingueza: versatilitat que es queda
En tercera posició apareix Òscar Mingueza. El defensa, que es va formar al FC Barcelona, ha trobat estabilitat a Vigo. El seu contracte actual venç el 2026, però el club ja treballa per estendre’l fins al 2029. La seva polivalència —capaç de rendir com a central, lateral o migcampista— l’ha convertit en una peça molt útil per a Giráldez.
El Celta també vol mantenir veterans que aportin solidesa i experiència. És el cas de Marcos Alonso, que va arribar al club després del seu pas pel Chelsea i el FC Barcelona. El defensor ha rendit a bon nivell en la seva primera campanya a Vigo, i tot i que el seu contracte expira el juny de 2026, ja hi ha converses per a una renovació.
Fran Beltrán, el capità silenciós
Finalment, el club ha iniciat els contactes amb Fran Beltrán, un dels grans símbols del Celta en l’última dècada. Amb 26 anys, ja acumula 248 partits amb la samarreta celeste i és un dels líders silenciosos de l’equip. El seu contracte també finalitza el 2026 i la seva continuïtat és una prioritat absoluta.
Una aposta clara pel futur
Aquestes cinc renovacions no són casuals. El Celta de Vigo ha decidit construir el seu projecte esportiu des de l’estabilitat, consolidant un bloc que barregi joventut, talent i experiència.
Mentre es manté atent al mercat de fitxatges —amb noms com Borja Iglesias al radar—, el club blinda el que ja té. Amb Carlos Domínguez, Swedberg, Mingueza, Marcos Alonso i Fran Beltrán compromesos, el Celta llança un missatge clar: el futur ja és a casa.