Los nombres de las 6 jugadoras del Barça Femenino que optan al Balón de Oro

La gala del Balón de Oro 2025 ya calienta motores y ha dejado claro un mensaje: el FC Barcelona Femenino domina el panorama internacional. La prestigiosa revista francesa L'Équipe ha hecho pública la lista de las 30 candidatas al galardón más importante del fútbol femenino… y nada menos que seis jugadoras del Barça figuran entre las elegidas.

Una cifra que no solo impresiona por su volumen, sino por la calidad, regularidad y peso específico que tienen estas futbolistas en la historia reciente del fútbol europeo. A continuación, repasamos quiénes son estas seis cracks que podrían coronarse el próximo 22 de septiembre en París.

Aitana Bonmatí: en busca del triplete dorado

Es, sin duda, la gran favorita. Aitana Bonmatí ya conquistó el Balón de Oro en 2023 y 2024, y en 2025 podría lograr una hazaña sin precedentes: tres trofeos consecutivos. La centrocampista catalana ha sido pieza clave en un Barça que volvió a arrasar en la liga española y se metió nuevamente en la final de la Champions.

Con su visión de juego, control absoluto del ritmo y una capacidad de liderazgo cada vez más asentada, Aitana es el rostro del fútbol total. Su candidatura no solo es sólida: es una demostración de que la excelencia no conoce pausas.

Alexia Putellas: la leyenda quiere volver a reinar

Tras superar una larga lesión, Alexia Putellas ha regresado con hambre y carácter. Ganadora del Balón de Oro en 2021 y 2022, la jugadora de Mollet del Vallès sigue siendo un ícono no solo para el Barça, sino para toda una generación.

Esta temporada ha recuperado su lugar en el once titular y ha ofrecido actuaciones de auténtica líder. Si bien Aitana ha ocupado los focos mediáticos más recientes, Alexia aún conserva una base de seguidores que la consideran la mejor jugadora española de todos los tiempos.

Patri Guijarro no suele ser la que aparece en todas las portadas, pero es una de las jugadoras más imprescindibles del equipo. Su inteligencia táctica, capacidad para recuperar balones y distribuir con sentido la convierten en una centrocampista total. Esta nominación al Balón de Oro es un reconocimiento a su trabajo constante.

Caroline Graham Hansen: desborde y desequilibrio

La noruega Caroline Graham Hansen ha vuelto a ser una pesadilla para las defensas rivales. Su capacidad de desborde, su velocidad y su precisión en los centros han sido claves en los momentos decisivos de la temporada. Además, su compenetración con Aitana y Alexia en la línea ofensiva ha generado momentos mágicos en el Johan Cruyff.

Llegada esta temporada procedente del Wolfsburgo, la polaca Ewa Pajor ha encajado como anillo al dedo en el Barça. Goleadora nata, potente, inteligente en el área… Pajor ha demostrado que no ha venido a ser una más. Su inclusión en la lista del Balón de Oro confirma que su fichaje ha sido un acierto rotundo.

Claudia Pina: talento puro de La Masia

Y cerramos el repaso con Claudia Pina, una de las jugadoras más queridas por la afición culé. Criada en La Masia, ha demostrado que el talento de casa también puede brillar al más alto nivel. Su crecimiento ha sido espectacular, combinando goles, asistencias y una madurez táctica sorprendente.

Estar entre las 30 mejores del mundo es solo el comienzo de una carrera que promete mucho. Con estas seis nominadas, el Barça vuelve a demostrar que su sección femenina no solo es competitiva, sino dominante. La gala del Balón de Oro 2025 será una fiesta… con claro color blaugrana.