Ni Aitana Bonmatí ni Salma Paralluelo: Jugadora que surt en defensa d'Alexia Putellas

per Max Riveras

L'escena actual del futbol femení ofereix moviments sorprenents, tant en fitxatges com en paraules. Avui no només es parla de traspassos a l'estiu 2025, sinó d'un suport inesperat cap a Alexia Putellas. El focus es desvia momentàniament per centrar-se en una jove que surt a la palestra amb arguments sòlids.

El suport a Putellas després d'una lesió traumàtica ha estat rebut amb força. En un moment en què les crítiques es multipliquen, la paraula d'una col·lega, i excompanya a la selecció, pren rellevància. La seva argumentació no es queda en un gest: valora la resiliència d'Alexia.

Una excompanya es rebel·la davant les crítiques contra Alexia Putellas

Bruna Vilamala, que brilla al Club América Femenil, ha alçat la veu amb contundència. Segons va explicar “en una entrevista recent per a La TdG”. “Em fa ràbia que la gent la posi en dubte i ara s'apuntin al carro”, fent referència a les crítiques sorgides després de la lesió d'Alexia.

| FCB

Tot i que era una promesa consolidada, pocs esperaven aquesta defensa pública que ha marcat tendència, generant debat a xarxes i mitjans especialitzats.

Nou horitzó: Bruna deixa Europa i aposta per Mèxic

Després de la seva cessió a Anglaterra amb el Brighton & Hove Albion, on va disputar 13 partits i va marcar un gol, Vilamala torna a Espanya només per segellar un canvi massiu. Amb 23 anys, la davantera acumula un palmarès impressionant: tres Champions League i cinc Lligues conquerides amb el Barça.

Aquest fitxatge suposa un reforç de pes a la Liga MX Femenil, on América busca fer el salt definitiu per guanyar el títol. El passat 16 de juliol es va concretar la seva incorporació, com a part del projecte d'Ángel Villacampa.

Registre i estrena a l'Apertura 2025

La Liga MX ja ha oficialitzat la seva alta per participar en la Jornada 3 contra León, cosa que permetrà el seu debut aviat amb les Águilas. América lidera la classificació amb dues victòries a les primeres jornades, destacant per la seva solidesa i poder ofensiu. Arriba en un moment clau, unint experiència internacional a la potent plantilla.

Pot Bruna repetir èxits a Amèrica?

Amèrica ha començat fort l'Apertura 2025: dues victòries consecutives, lideratge compartit i millor diferència de gols. L'ambició és clara: acabar amb la tradició de segons llocs.

Bruna arriba amb l'aval de la seva trajectòria culer, on va destacar per la seva capacitat en espais curts i gol decisiu. La seva tècnica ràpida, visió de joc i olfacte per definir podrien potenciar encara més aquest bloc ja sòlid.

| FC Barcelona

Amèrica, a punt per enfrontar-se al Barça a l'agost

El calendari posa a prova la seva adaptació: el 24 d'agost s'enfronten al FC Barcelona en un amistós atractiu a Ciutat de Mèxic. Serà una oportunitat doble: rebre el seu ex-equip i, de passada, refermar la seva defensa a Alexia amb un duel d'altura.

El seu suport a Alexia Putellas és un missatge de fortalesa col·lectiva. Alhora, el seu trasllat a la Liga MX Femenil és un gest a la creixent connexió entre Europa i Amèrica. Podrà Vilamala consolidar-se i liderar amb força l'Amèrica? Només el temps ho dirà.