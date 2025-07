L'Alabès vol un jugador del Tenerife

El CD Tenerife ha destacat com un dels principals descobriments de la Lliga Hypermotion 2024–25, amb una plantilla plena de valors emergents. Entre ells, hi ha un nom que ha irromput amb força a l'escena futbolística espanyola, convertint-se en un jugador molt cobejat en aquest mercat estival.

Un extrem que suma i convenç

Luismi Cruz, de 23 anys i originari del Puerto de Santa Maria, ha brillat amb llum pròpia sota el comandament d'Álvaro Cervera. A la temporada 2024–25 va acumular 38 partits, va anotar 2 gols i va signar 8 assistències, sumant un total de 2.882 minuts a la Lliga 2. La seva regularitat i polivalència, capaç d'actuar també com a mitjapunta o fins i tot davanter, l'han situat entre els talents més versàtils del curs.

Transfermarkt valora actualment la seva fitxa en 1 milió d'euros, i el seu contracte amb el Tenerife s'estén fins al juny de 2027. A més, el Sevilla manté una opció de recompra d'1,5 M€ i un 30 % sobre una futura venda.

Alabès, enganxat al radar canari

Segons informa Ángel García, del portal Cazurreando, el Deportivo Alabès ja ha contactat amb el Tenerife per temptejar el possible fitxatge de Cruz durant el mercat d'estiu. El conjunt, acabat de salvar-se a la Lliga EA Sports, busca reforçar les seves bandes i veu en Luismi un perfil idoni per aportar mobilitat ofensiva. La seva posició actual a la taula li permet seduir el futbolista amb la promesa de minuts a Primera.

Altres opcions sobre la taula

Tot i que el Cádiz es va retirar aviat, incapaç d'assumir la seva fitxa, altres clubs com Leganés, Castellón i Racing de Santander també han posat els ulls en ell. Tanmateix, el Leganés mostra una postura prudent, assegurant que la clàusula de sortida rondaria els 10 M€ i assenyalant el nivell de competència del Tenerife.

Escenaris tàctics a Mendizorroza

L'objectiu dels babazorros és reforçar els seus extrems per encaixar millor en el 4‑3‑3 que ha emprat Chacho Coudet. La irrupció de Luismi aportaria desequilibri, ritme i assistència, elements que Moussa Diarra i Tomás Conechny podrien complementar. Encara en fase incipient, l'operació es complica per l'opció de recompra del Sevilla, que obliga a equilibrar terminis i percentatges de futur.

Suport mediàtic i seguiment professional

El director esportiu Felip Miñambres va declarar fa setmanes que, tot i l'interès, "no hi ha ofertes formals per Luismi Cruz". Tanmateix, sí que reconeix que l'apreciació del jugador desperta atenció a Primera i Segona. Això reforça la hipòtesi que l'Alabès lidera actualment la cursa per la seva contractació.

Per ara, tot apunta que el desenllaç podria produir-se abans que tanqui el mercat de fitxatges aquest 31 d'agost.