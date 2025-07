Confirmat, Ratiu farà d'or el Rayo Vallecano: Un nou equip se suma a la subhasta

El Rayo de Iñigo Pérez afronta el mercat amb un somriure després de convertir Andrei Ratiu en una de les revelacions d'aquesta temporada. El lateral romanès ha estat una peça clau a Vallecas. La seva velocitat, solidesa defensiva i aportació ofensiva l'han convertit en un jugador imprescindible per a l'equip, i ara el seu nom enllaça els rumors del mercat estival.

La subhasta per Ratiu s'obre a Itàlia i Espanya

La Roma ha pres la davantera per fitxar el carriler dret de 27 anys. El club italià està disposat a pagar els 25 milions d'euros de clàusula. Tot i això, hauria de compartir el pagament amb el Vila-real, que posseeix el 50 % dels seus drets.

No obstant això, la Lazio també segueix els seus passos. Tanmateix, els problemes fiscals que arrossega impedeixen que presenti una oferta sòlida de moment.



Mentrestant, a Espanya, Betis, Barcelona i Atlètic de Madrid continuen molt atents al lateral. El Betis el considera una incorporació viable, cosa que li garantiria marge econòmic, i el Barça l'inclou com a alternativa a Koundé.

Valor de mercat i rendiment a la lliga

Segons dades de Transfermarkt, el valor de mercat de Ratiu ha passat de 7 a 12 milions en pocs mesos, fruit de la seva temporada brillant. El seu perfil destaca per 2 gols i 3 assistències en 35 partits i 3.067 minuts a la Lliga. A més, la seva inclusió a l'Equip Ideal de la Lliga 2024-25 reforça la seva projecció.

Què ofereix Ratiu dins del camp?

Ratiu destaca per la seva resistència física i acceleració, a més de la seva intel·ligència tàctica per incorporar-se a l'atac i cobrir la seva banda amb criteri. Amb 1,83 m, combina solvència aèria i rapidesa per pressionar.

La seva experiència en competicions internacionals, com l'Eurocopa 2024, i el seu rol com a capità davant Xipre, consoliden el seu estatus competitiu.

Condicions contractuals que influeixen en el seu mercat

El contracte de Ratiu amb el Rayo s'estén fins al 2028, i la seva clàusula se situa en 25 M€. No obstant això, el Vila-real reté el 50 % dels seus drets i compta amb una opció de recompra per 7 M€, cosa que complica qualsevol operació.

Implicacions per al Rayo i possibles relleus

El Rayo ja treballa en el seu successor si finalment arriba la seva venda. Entre els noms apareix Hugo Rincón, actualment cedit al Mirandès, un home jove i amb bona projecció per cobrir la vacant. A més, el club podria ajustar el seu sistema per mantenir l'equilibri defensiu si marxa Ratiu.

L'interès italià, juntament amb el de la Lliga, posa el Rayo en una posició forta per negociar. Si surt, serà un triomf també en l'àmbit econòmic per la seva creixent cotització. I tant ell com el seu club es troben davant una decisió determinant que pot marcar l'inici d'un nou cicle per a tots dos.