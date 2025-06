No hi ha temps per al lament, fitxatge a la vista: Trucada del CD Mirandés al València

El futbol no dona treva i menys a Segona Divisió, on els projectes mai poden parar ni tan sols després d'una temporada històrica. El CD Mirandés va viure el curs passat una de les campanyes més brillants de la seva història recent, però l'alegria es va veure entelada per la derrota a la final del playoff davant el Real Oviedo. El somni de l'ascens es va esfumar a l'última batalla i la plantilla vermella ja ha hagut de canviar el xip: toca reinventar-se per tornar a lluitar pel salt de categoria.

Malgrat el cop anímic, la directiva i el cos tècnic s'han mogut ràpid al mercat, convençuts que l'ambició no ha de decaure. El club d'Anduva busca reforços que permetin consolidar la base competitiva que tan bé va funcionar la campanya passada. Saben que la Segona és una categoria exigent i que perdre la inèrcia positiva pot costar molt car. Per això, l'interès per joves talents amb projecció i fam de minuts és al centre de la seva estratègia.

El València es debat entre la sortida dels seus centrals

A l'altra banda, el València CF viu dies intensos al mercat de fitxatges. El club de Mestalla ha vist com diverses de les seves promeses defensives són temptades per equips de primer nivell. La situació de Christian Mosquera, a un pas de l'Arsenal, i la possible sortida de Yarek Gasiorowski han obligat la direcció esportiva a replantejar els seus moviments amb els joves del planter. El cas d'Iker Córdoba és ara mateix una de les carpetes prioritàries.

| Valencia CF

El jove central, de 19 anys, és una de les majors esperances del planter valencianista. El club, conscient del seu potencial, no vol que s'estanqui i valora l'opció d'una cessió a un club de Segona. Segons informava Ángel García, el Mirandés s'ha posicionat com l'opció favorita perquè Córdoba tingui minuts i segueixi creixent. No és la primera vegada que el València aposta per aquest model: la cessió de César Tárrega va resultar ser un encert i ara el defensa és titular indiscutible.

Iker Córdoba, una aposta de futur que busca minuts al futbol professional

Iker Córdoba ja ha tingut oportunitat de debutar amb el primer equip, sumant minuts a la Copa del Rei i a LaLiga la campanya passada. Tanmateix, el salt a la continuïtat al futbol professional és el pas que necessita fer per assentar-se entre els millors. El seu perfil, marcat per la solidesa defensiva, bon joc aeri i sortida de pilota, encaixa a la perfecció en la filosofia del Mirandés, un club que ha sabut treure profit de les cessions de joves de grans equips.

El defensa va renovar recentment fins al 2028, cosa que demostra la confiança total del València en la seva progressió. Tanmateix, tot està a expenses del que passi amb Mosquera i Yarek. Si el club troba recanvis al mercat o finalment no es concreten les sortides, la porta per a la cessió de Córdoba podria obrir-se definitivament les pròximes setmanes.