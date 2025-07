Gaspart parla de la polèmica entre el Barça i l'Athletic: 'Si vol continuar aquesta guerra...'

Les tensions entre clubs històrics solen deixar empremta a la lliga espanyola, sobretot quan un gran fitxatge entra en joc. Les darreres setmanes, el traspàs d'una de les majors promeses del futbol nacional ha encès un debat que va molt més enllà de la gespa. L'encreuament de declaracions i la batalla institucional han portat el cas Nico Williams a primera plana, amb dos clubs centenaris defensant la seva postura davant els ulls de tota l'afició.

Gaspart acusa Jon Uriarte d'avivar el conflicte entre aficions

L'aparició de Joan Gaspart al programa "Sólo para culés" no ha passat desapercebuda. L'expresident blaugrana, amb una àmplia experiència en negociacions i rivalitats històriques, va posar el focus en el paper de Jon Uriarte, actual president de l'Athletic Club. Per a Gaspart, Uriarte ha estat el principal responsable de l'escalada mediàtica: “L'afició de l'Athletic està seguint el populisme del president. És ell qui ha tirat gasolina i alcohol al foc”.

Gaspart va recordar la bona sintonia que tradicionalment han mantingut ambdós clubs. Va insistir que sempre ha estat possible negociar i arribar a acords, citant com a exemple la seva relació amb l'expresident Pedro Aurtenetxe, qui sí que va estar disposat a seure i dialogar en el famós fitxatge de Zubizarreta. “Això és el bonic del futbol”, va afirmar, lamentant la manca d'entesa en aquest episodi.

| YouTube: DAZN ES

El fitxatge de Nico Williams i el paper de les clàusules en la negociació

La disputa actual gira entorn de la possible sortida de Nico Williams, un extrem de gran projecció que el Barça pretén incorporar mitjançant el pagament íntegre de la seva clàusula. Gaspart va recalcar que el club català no està obligat a negociar, ja que la normativa permet que qualsevol equip interessat pugui fer-se amb un futbolista si abona la xifra fixada.

“En aquest cas el Barça no té ni per què negociar”, va puntualitzar l'expresident blaugrana, afegint que l'enuig generat a l'entorn de l'Athletic respon més a una estratègia populista que no pas a una qüestió real de rivalitat. Gaspart es va mostrar convençut que aquest assumpte no aconseguirà trencar la tradicional relació de respecte entre bascos i catalans: “No aconseguirà que entre els bascos i els catalans tinguem les més mínimes diferències per culpa d'un gran jugador que és Nico Williams”.

Conscient de la magnitud mediàtica que ha adquirit la polèmica, Gaspart va avançar la seva intenció d'anar al proper partit que el Barça disputi a San Mamés. “Fa potser 30 anys que no vaig a Bilbao, doncs aniré al nou San Mamés”, va explicar, mostrant el seu desig de trobar-se amb les penyes de l'Athletic i de rebaixar la tensió entre ambdues aficions. L'exmandatari espera convèncer els seguidors rojiblancs que “no tenen cap raó d'estar enfadats amb nosaltres”.

El missatge final de Gaspart va ser contundent: si el president de l'Athletic vol continuar amb la confrontació, és una qüestió personal, però no representa el sentir de la majoria de socis ni l'esperit de convivència del futbol espanyol. Així ho va proclamar: "Si el president vol seguir en aquesta guerra, és el seu problema personal".