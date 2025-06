Pedrerol torna a defensar el Barça, ara contra Tebas: 'No és normal...'

El mercat de fitxatges no només agita els despatxos dels clubs, sinó que també encén debats als mitjans i a la mateixa cúpula de LaLiga. Aquesta vegada, el focus mediàtic està posat en la reacció de l'Athletic Club i el paper de Javier Tebas, president de LaLiga, en una operació que ha tornat a obrir velles ferides entre clubs històrics. El possible fitxatge de Nico Williams pel FC Barcelona ha generat un terratrèmol institucional que no deixa ningú indiferent, especialment després de la publicació d'un comunicat oficial per part del club bilbaí.

El comunicat de l'Athletic Club i la reacció immediata als mitjans

A última hora d'ahir, l'Athletic Club va fer públic un comunicat en què detalla una reunió formal mantinguda amb Javier Tebas a Madrid. El text, que posa l'èmfasi en la transparència i el respecte al fair play financer, agraeix la predisposició de LaLiga i recalca el compromís del club bilbaí amb el compliment de les normes en matèria de control econòmic. Segons explica el club, a la reunió es van tractar temes clau, com la capacitat del Barcelona per incorporar nous jugadors, i es va demanar accés a la informació rellevant després que el mateix Deco reconegués l'interès culer en un futbolista amb contracte en vigor fins al 2027.

El comunicat també recull les declaracions recents de Joan Laporta, qui va admetre que el Barça encara està "treballant per estar en la regla 1:1", és a dir, complir amb els límits salarials exigits per LaLiga abans de poder inscriure jugadors. L'Athletic conclou mostrant la seva confiança en LaLiga i afirmant que defensarà els seus interessos fins a l'últim minut, assegurant-se que tots els clubs compleixen la normativa de manera estricta.

| Athletic Club

Pedrerol critica l'actitud de Tebas i l'obsessió de l'Athletic amb el Barça

La reacció no va trigar a arribar des del plató de El Chiringuito. Josep Pedrerol va ser contundent a l'hora d'analitzar la situació: "L'Athletic Club llança un comunicat en què desvetlla que s'han reunit amb Tebas per fiscalitzar el fitxatge de Nico Williams pel Barça. Tebas, això no es fa". El periodista va expressar el seu desconcert davant la postura del president de LaLiga i va qüestionar si resulta lògic que Tebas es presti a fiscalitzar les operacions d'un club a instàncies d'un altre.

Per a Pedrerol, l'actitud del president rojiblanc frega l'obsessió: "No sé el president, està obsessionat amb el Barça. S'ha reunit amb LaLiga i a més ho anuncia. I de veritat Tebas ha empassat amb això?" Les preguntes es van succeir en to crític, posant en dubte la imparcialitat del màxim responsable de LaLiga: "Tebas ha de dir-li a l'Athletic si el Barça fitxa bé o malament o com està econòmicament? Tebas ha de dir-li a l'Athletic Club si el Barça té el FPF o no el té? Us sembla normal que el president de LaLiga li digui a l'Athletic el que va bé o el que va malament a casa de Laporta?"

El rerefons d'aquesta polèmica és clar: l'Athletic busca que es fiscalitzin totes les operacions del Barça per evitar qualsevol irregularitat en la incorporació de jugadors, especialment en el cas de Nico Williams. LaLiga, per la seva banda, es troba en una posició delicada, havent de garantir la transparència i el compliment de les normes, però sense caure en favoritismes ni rivalitats internes.

El debat també es trasllada a l'afició i a l'entorn mediàtic. És legítim que un club demani a LaLiga vigilar de prop un rival directe? Ha d'actuar Tebas com a àrbitre en el mercat de fitxatges? Aquestes preguntes es mantenen a l'aire mentre l'operació Nico Williams segueix al centre de la polèmica i els clubs implicats mesuren cadascun dels seus moviments en un estiu que promet emocions fortes tant als despatxos com al camp.