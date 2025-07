Gerra d’aigua freda per a Hansi Flick: Baixa important per a la pretemporada

La pretemporada del Barça arrenca amb expectatives altes i la il·lusió habitual que genera la integració de joves talents en la dinàmica del primer equip. Els viatges d'estiu han estat l'escenari ideal perquè promeses del filial es guanyin un lloc en els plans dels entrenadors. Ha passat recentment amb Marc Bernal, Marc Casadó, Gerard Martín, Fermín López i companyia. Hansi Flick, nou responsable de la banqueta culer, confiava a repetir aquesta fórmula en la pròxima gira asiàtica, però una notícia inesperada obliga a modificar la fulla de ruta.

La ruptura muscular que frena un dels futbolistes més prometedors del filial

El FC Barcelona ha confirmat en el seu comunicat mèdic la lesió d'Ibrahim Diarra, un dels canterans amb més projecció de la pedrera blaugrana. El jugador va patir una ruptura muscular al recte anterior de la cama dreta durant la sessió matinal d'aquest dissabte, cosa que li impedirà participar en la tan esperada gira pel Japó i Corea.

Tot i que el comunicat oficial no detalla el temps de baixa, tot apunta que Diarra estarà lluny dels terrenys de joc al voltant de sis setmanes. Això suposa que el futbolista nascut a Mali no tornarà a estar disponible, com a mínim, fins a l'octubre, quan s'espera que reprengui l'activitat amb el filial sota la direcció de Juliano Belletti.

Aquesta lesió representa un contratemps important tant per al jugador com per a Flick, que havia confiat en el jove migcampista per iniciar la pretemporada amb el primer equip. Diarra va arribar al Barça el 2024 i va ser decisiu en el triplet aconseguit pel Juvenil A, marcant dos gols a la final de la Youth League. La seva evolució ha estat meteòrica i era considerat com una de les grans apostes per fer el salt aquest estiu.

Flick perd efectius i haurà d'ajustar la convocatòria per a la gira

Amb la baixa confirmada de Diarra, l'entrenador alemany ja acumula tres absències segures per al viatge a l'Àsia. A la del canterà s'hi sumen la de Marc-André Ter Stegen i Dani Rodríguez, tots dos recuperant-se de les seves respectives lesions. Flick havia planificat una expedició de 26 jugadors, d'un total de 36 que van passar les proves mèdiques. Ara, amb menys efectius disponibles i a l'espera de solucionar les situacions d'Iñaki Peña i Oriol Romeu, el tècnic haurà de reduir la llista final amb només cinc descartats pendents.

D'entre els joves que sí viatjaran destaca el nom de Roony Bardghji, fitxatge estrella de l'estiu, i Jofre Torrents, un altre dels canterans que més han convençut l'staff tècnic. L'absència de Diarra, però, deixa la porta oberta perquè un altre jove tingui l'oportunitat de mostrar el seu talent a la pretemporada, una oportunitat que el club valora especialment de cara a la planificació de la nova campanya. Però no només hi aniran aquests dos; s'esperen pràcticament una desena de canterans.

La lesió d'Ibrahim Diarra suposa un cop dur tant al vestidor com entre l'afició culer, que esperava veure'l debutar amb el primer equip durant els amistosos d'estiu. El jugador, que va ser clau en l'assoliment de títols juvenils la temporada passada, haurà de centrar-se ara en la seva recuperació per tornar a guanyar-se la confiança de Flick.