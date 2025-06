Nico Williams, contundent: Les seves peticions al Barça per donar el ‘sí’ definitiu

L'estiu futbolístic ha esclatat a Espanya amb el nom de Nico Williams en boca de tothom. El jove internacional, estrella de l'Athletic Club i una de les grans promeses del futbol europeu, ja ha manifestat al seu club el seu desig de vestir la samarreta del FC Barcelona a partir de la pròxima temporada.

El Barça, que no amaga el seu interès, ja ha iniciat els tràmits per fer front a la seva clàusula de rescissió: 58 milions d'euros més l'ajust per l'IPC. Laporta i el seu equip econòmic han fet números per quadrar el fitxatge, i esperen tancar-lo en els pròxims dies.

Un desig mutu… amb lletra petita

L'interès no és nou. Fa mesos que el Barcelona somia amb sumar Nico al seu projecte. L'extrem, ràpid, desequilibrant i amb una maduresa impròpia per a la seva edat, encaixa perfectament en els plans esportius de Hansi Flick. De fet, ja hauria parlat amb alguns jugadors de la plantilla blaugrana, entre ells Lamine i Pedri.

L'operació sembla encarrilada. Tanmateix, hi ha un obstacle que amenaça de fer-ho malbé tot: la inscripció. Perquè com ja va passar amb Dani Olmo o Pau Víctor en anteriors finestres de fitxatges, pagar la clàusula no garanteix que LaLiga doni el vistiplau.

El precedent que turmenta els culers

La temporada passada va deixar empremta. Dani Olmo va ser inscrit a última hora després d'una lesió de Christensen. Pau Víctor va haver d'esperar mesos. El problema no és nou: la regla 1:1 del Fair Play financer impedeix inscriure nous jugadors si no s'allibera massa salarial equivalent.

I tot i que Laporta insisteix que tot està sota control, Tebas ha tornat a recordar que el Barça encara no compleix amb els requisits. En aquest context, Nico Williams s'ho pensa. Perquè no vol ser protagonista d'una novel·la d'estiu que el tingui entrenant sense fitxa ni dorsal.

Laporta: optimisme públic, tensió interna

Durant un torneig de golf benèfic organitzat per Koeman, Joan Laporta va assegurar que el club està “en condicions d'afrontar incorporacions importants”, sense esmentar directament Nico. Tanmateix, fonts internes reconeixen que encara cal tancar alguna venda o reestructurar contractes abans de poder inscriure l'internacional navarrès.

Mentrestant, l'entorn de Nico manté converses discretes amb la directiva blaugrana. El jugador vol venir, però també exigeix alguna cosa més que paraules. I, de moment, el Barça no li pot garantir el que més tem perdre: minuts al terreny de joc.

Fins i tot Raphinha, actual extrem del Barça, ha donat públicament la benvinguda al seu “gran competidor”, alimentant encara més les especulacions sobre la seva possible sortida si Nico arriba finalment al vestidor culer.

El que encara no s'havia explicat…

El més revelador ha sortit a la llum aquest matí en una reunió privada amb el club. Segons ha pogut saber MARCA, Nico Williams no només vol jugar al Barça: ha posat per escrit dues condicions innegociables.

La primera, una clàusula que l'alliberaria automàticament si no és inscrit abans del 10 d'agost. La segona, un compromís explícit del club que no es repetirà el “cas Dani Olmo”. En altres paraules: Nico ha deixat clar que vol ser blaugrana… però no a qualsevol preu.