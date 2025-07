El fitxatge exòtic que vol Manolo González per a l'Espanyol: 2 milions d'euros

La temporada avança i l'Espanyol no atura el seu ritme al mercat de fitxatges. Després del tancament de la incorporació definitiva de Roberto Fernández fins al 2031 i amb la renovació de Javi Puado pràcticament llesta, la direcció esportiva perica manté la seva atenció en reforçar l'atac. L'aposta de Manolo González és clara: dotar la plantilla de més pegada i variants, especialment de cara a una campanya on l'ambició europea és més present que mai a l'RCDE Stadium

El tècnic gallec ha aconseguit revitalitzar l'equip en la recta final del campionat, allunyant-lo de la zona baixa i consolidant un bloc competitiu. Tanmateix, el club cerca un perfil diferent per a la seva línia ofensiva, un jugador amb capacitat de desbordar i sorprendre en la faceta golejadora. En aquest context, el nom de Mustapha Sangaré torna a aparèixer al radar blanc-i-blau

Mustapha Sangaré, la perla del Levski Sofia que segueix a l'agenda

Mustapha Sangaré, davanter franco-malià de 26 anys, ha brillat amb llum pròpia aquesta temporada a la lliga búlgara. A les files del Levski Sofia, l'atacant ha signat una campanya notable, sumant vuit gols i sis assistències en 37 partits oficials. Els seus números han despertat l'interès de diversos clubs europeus i han situat l'Espanyol a la llista de pretendents, tot i que en els darrers mesos el rumor s'ha refredat i no ha tornat a ser protagonista a la premsa local

| Sports Team

Sangaré, que té contracte fins al 2027, ja va ser objectiu d'un interès seriós per part del club català fa uns mesos. L'Espanyol va posar sobre la taula dos milions d'euros per fer-se amb els seus serveis, segons va informar AfricaFoot però el Levski Sofia va rebutjar la proposta i va exigir almenys 2,5 milions per deixar-lo sortir. Des de llavors, l'entorn del jugador ha estat a l'espera d'una millora, però l'operació s'ha congelat i no s'han produït avenços públics

Una aposta pel talent diferencial i la recerca de noves solucions

El perfil de Sangaré encaixa amb les necessitats de l'Espanyol. Destaca per la seva capacitat per trencar línies defensives, la seva potència física i la seva habilitat en el joc aeri. A més, la seva polivalència li permet actuar tant com a referència ofensiva com en posicions més endarrerides, adaptant-se a diferents esquemes tàctics. La temporada passada va demostrar que pot marcar diferències en una lliga exigent, fet que ha incrementat el seu valor de mercat i la seva projecció internacional

L'Espanyol, mentrestant, segueix atent a qualsevol oportunitat de mercat. La recent inversió en Roberto Fernández i la gairebé segura continuïtat de Puado garanteixen estabilitat a l'onze, però Manolo González vol competència i fons d'armari. Fran Garagarza, director esportiu del club, no descarta reactivar l'operació Sangaré si el preu baixa o si es desbloqueja alguna sortida que alliberi massa salarial a l'equip

L'aturada en les negociacions per Mustapha Sangaré respon, en part, a la política de gestió econòmica del club i a l'aparició d'altres alternatives al mercat. L'interès d'equips com Bruges, Cardiff City i Goztepe ha complicat encara més la situació, augmentant la competència per un davanter que segueix a l'agenda, tot i que ja no ocupa la primera línia de prioritat