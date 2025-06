Gerard Romero confirma el proper destí de Pablo Torre

Al mercat de fitxatges d'aquest estiu, el FC Barcelona torna a centrar bona part de les mirades, no només per l'expectació habitual, sinó per la gestió que s'està fent amb alguns dels joves talents de la plantilla. El club blaugrana, després d'una esplèndida campanya, afronta el repte de fer un pas endavant i d'acabar de polir algunes demarcacions que demanaven reforços de manera evident. I, com sempre, perquè puguin arribar nous jugadors, també n'han de marxar d'altres; i un dels escollits per abandonar el vaixell culer és Pablo Torre.

L'interès del Mallorca i la necessitat de fer un salt de qualitat

El tuit de Gerard Romero ha estat clar i directe: “El Barça i el Mallorca negocien condicions perquè el migcampista es pugui incorporar al club balear. Hores decisives, ganes de tancar la seva sortida abans del 30”. Una frase que resumeix la situació actual del càntabre, que gairebé no ha comptat amb minuts aquesta temporada a les ordres de Flick. Amb només 421 minuts en total, ha estat el cinquè jugador amb menys participació, però deixant detalls de qualitat als partits que ha disputat. Torre ha signat 4 gols i 3 assistències, dades que demostren la seva capacitat per aportar a la parcel·la ofensiva quan ha tingut oportunitat.

El Mallorca, per la seva banda, s'ha mogut ràpid després de la sortida de Robert Navarro, una baixa que deixa òrfena la mitja punta i obliga el club balear a buscar un perfil creatiu. Pablo Ortells, director esportiu del Mallorca, fa setmanes que segueix de prop els passos de Pablo Torre, fins i tot assistint als seus partits amb la Sub-21 durant l'Europeu, on el càntabre va ser titular als primers duels. El mateix entorn del jugador reconeix que l'operació és ideal per a ambdues parts: el Mallorca reforçaria una posició clau i el Barça garantiria minuts de qualitat per a un dels seus projectes més prometedors.

| FCB

Opcions de cessió i el futur blaugrana de Pablo Torre

Tot i que la fórmula inicial damunt la taula és una cessió, a Can Barça no descarten altres vies. El club valora opcions com el traspàs amb clàusula de recompra, una maniobra que ja ha utilitzat els darrers anys per no perdre el control sobre joves valors. La direcció esportiva considera fonamental que Torre disputi una temporada completa en un equip de Primera amb aspiracions ambicioses, com el Mallorca de Javier Aguirre, on podria gaudir del protagonisme que no ha tingut al Camp Nou.

La idea és senzilla: que Pablo Torre creixi en un entorn competitiu, acumuli experiència a l'elit i, si compleix les expectatives, torni en un futur com una peça madura per al primer equip. Al club bermelló hi trobaria, a més, un estil de joc que potencia els migcampistes amb arribada, una de les principals virtuts del càntabre.