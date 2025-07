L'Atlètic de Madrid no descarta vendre un jugador 'top': 30 milions

A l'agenda de l'Atlètic de Madrid hi ha més moviment que mai. El club madrileny, recentment eliminat de manera prematura al Mundial de Clubs, es troba en ple procés d'ajust i renovació de la seva plantilla. La direcció esportiva no només ha accelerat l'arribada de nous fitxatges, com Matteo Ruggeri, Johnny Cardoso i Álex Baena, sinó que també manté obertes diverses portes de sortida per a futbolistes clau.

A aquestes alçades del mercat, la política del club passa per no donar per tancada cap operació i per estudiar totes les ofertes que arribin per jugadors de pes. Els aficionats colchoneros viuen amb expectació els pròxims passos d'una entitat que, després d'un any irregular i amb nous desafiaments per davant, no descarta sorpreses al seu vestidor.

El nom que més soroll està generant en les últimes hores és el de Rodrigo De Paul. El migcampista argentí, peça fonamental en els esquemes de Diego Pablo Simeone, afronta un moment decisiu de la seva carrera a l'Atlètic. El seu contracte expira el 2026 i, tot i que ha reiterat públicament el seu desig de seguir al club, la realitat és que les negociacions per a una possible renovació fa mesos que estan estancades. I a part de l'afició no li convenç el nivell de l'ex del València.

| Twitter

Des del gener, l'allunyament entre el jugador, els seus representants i la directiva ha dificultat qualsevol tipus d'avenç. El mateix Simeone ha mostrat la seva preferència per retenir-lo, però al Metropolitano comencen a veure amb bons ulls una venda que podria deixar ingressos importants a caixa, sobretot si la xifra supera els 30 milions d'euros.

Així ho va revelar el periodista Rubén Uría al programa ‘Derbi en USA’, assegurant que el club no dubtaria a vendre si arribés una proposta que arribés a aquest llistó econòmic. La notícia ha generat debat, tant entre tertulians com entre la pròpia afició, que es pregunta si realment és el moment adequat per deixar marxar un dels seus jugadors més experimentats i reconeguts a nivell internacional.

Juventus, Inter i Galatasaray, atents a qualsevol moviment

El cartell de ‘transferible’ per a De Paul no ha passat desapercebut a Europa. El migcampista argentí, campió del món i amb àmplia experiència a l'elit, continua tenint un gran mercat, especialment a Itàlia, on va deixar una empremta inesborrable en la seva etapa a l'Udinese. La Juventus i l'Inter de Milà han mostrat interès en els darrers dies, mentre que el Galatasaray turc també se suma a la pugna, amb l'esperança de donar un cop d'efecte al mercat.

La possibilitat de tornar a la Sèrie A, on el seu futbol va encaixar a la perfecció, sedueix el mateix jugador. Tanmateix, encara no hi ha una oferta ferma sobre la taula que iguali els 30 milions d'euros que demana l'Atlètic per obrir negociacions. L'entorn de l'argentí roman a l'espera i no descarta moviments importants en les pròximes setmanes, a mesura que avancin les negociacions tant d'entrades com de sortides al club madrileny.