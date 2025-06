Nico Williams, contundente: Sus peticiones al Barça para dar el 'sí' definitivo

El verano futbolístico ha estallado en España con el nombre de Nico Williams en boca de todos. El joven internacional, estrella del Athletic Club y una de las grandes promesas del fútbol europeo, ya ha manifestado a su club su deseo de vestir la camiseta del FC Barcelona a partir de la próxima temporada.

El Barça, que no esconde su interés, ya ha iniciado los trámites para hacer frente a su cláusula de rescisión: 58 millones de euros más el ajuste por el IPC. Laporta y su equipo económico han hecho números para cuadrar el fichaje, y esperan cerrarlo en los próximos días.

Un deseo mutuo… con letra pequeña

El interés no es nuevo. Desde hace meses, el Barcelona sueña con sumar a Nico a su proyecto. El extremo, veloz, desequilibrante y con una madurez impropia para su edad, encaja perfectamente en los planes deportivos de Hansi Flick. De hecho, ya habría hablado con algunos jugadores de la plantilla azulgrana, entre ellos Lamine y Pedri.

| XCatalunya, FootyRenders

La operación parece encarrilada. Sin embargo, hay un obstáculo que amenaza con echar por tierra todo: la inscripción. Porque como ya pasó con Dani Olmo o Pau Víctor en anteriores ventanas de fichajes, pagar la cláusula no garantiza que LaLiga dé el visto bueno.

El precedente que atormenta a los culés

La temporada pasada dejó huella. Dani Olmo fue inscrito a última hora tras una lesión de Christensen. Pau Víctor tuvo que esperar meses. El problema no es nuevo: la regla 1:1 del Fair Play financiero impide inscribir nuevos jugadores si no se libera masa salarial equivalente.

| FC Barcelona, XCatalunya, YouTube: Mundo Deportivo, YouTube: DAZN ES

Y aunque Laporta insiste en que todo está bajo control, Tebas ha vuelto a recordar que el Barça no cumple aún con los requisitos. En este contexto, Nico Williams se lo piensa. Porque no quiere ser protagonista de una novela de verano que lo tenga entrenando sin ficha ni dorsal.

Laporta: optimismo público, tensión interna

Durante un torneo de golf benéfico organizado por Koeman, Joan Laporta aseguró que el club está “en condiciones de afrontar incorporaciones importantes”, sin mencionar directamente a Nico. Sin embargo, fuentes internas reconocen que todavía se necesita cerrar alguna venta o reestructurar contratos antes de poder inscribir al internacional navarro.

Mientras tanto, el entorno de Nico mantiene conversaciones discretas con la directiva azulgrana. El jugador quiere venir, pero también exige algo más que palabras. Y, de momento, el Barça no le puede garantizar lo que más teme perder: minutos en el terreno de juego.

Incluso Raphinha, actual extremo del Barça, ha dado públicamente la bienvenida a su “gran competidor”, alimentando aún más las especulaciones sobre su posible salida si Nico llega finalmente al vestuario culé.

Lo que aún no se había contado…

Lo más revelador ha salido a la luz esta mañana en una reunión privada con el club. Según ha podido saber MARCA, Nico Williams no solo quiere jugar en el Barça: ha puesto por escrito dos condiciones innegociables.

La primera, una cláusula liberatoria automática si no es inscrito antes del 10 de agosto. La segunda, un compromiso explícito del club de que no repetirá el “caso Dani Olmo”. En otras palabras: Nico ha dejado claro que quiere ser azulgrana… pero no a cualquier precio.