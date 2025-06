Nico Williams ho comunica a Lamine Yamal i a Cubarsí: El gest que esperava Laporta

Mentre el mercat estival comença a escalfar motors, un gest discret i una reunió confidencial han encès de nou el debat sobre el destí de Nico Williams. L’extrem de l’Athletic, de 22 anys, no ha expressat el seu desig públicament, però sí que ho ha fet en privat davant d'amics que militen al vestidor blaugrana: “Bro, porta’m”. Un missatge implícit que ha ressonat fins i tot a la directiva del Camp Nou.

Reunió clau a la Ciutat Comtal

El passat divendres 13 de juny, Fèlix Tainta, agent de Nico, va aterrar a Barcelona per a una trobada cara a cara amb Deco, director esportiu del FC Barcelona. La iniciativa, impulsada per l’entorn del jugador, pretenia sondejar si el club reprenia l’interès per l’extrem bilbaí després de l’intent de l’estiu anterior.

En paral·lel, el tècnic Hansi Flick s’hauria comunicat telefònicament amb Williams per transmetre-li les línies mestres del seu projecte, fet que reforça que l’interès no és purament superficial.

| F.C. Barcelona, Instagram, XCatalunya

La trobada, segons fonts esportives, es va allargar més d’una hora i mitja i va servir per contrastar expectatives tant esportives com econòmiques. Tanmateix, la delicada situació financera del Barça, les restriccions del fair play i la pressió per quadrar balanços tornen a marcar com a principal obstacle l’aspecte econòmic.

L’abraçada que va alterar el mercat

Hores després d’aquella reunió, Lamine Yamal va publicar a Instagram una imatge abraçat amb Nico, celebrant un gol amb Espanya. No calia text. Club, afició i premsa van interpretar el gest com el símbol d’una connexió natural entre tots dos extrems, un vincle futbolístic i personal amb potencial per traspassar fronteres. Des de l’òptica culer, Yamal hauria avalat de manera no verbal el fitxatge del seu company a la selecció.

Aquest tipus de gestos havien quedat latents des de l’enfrontament entre Athletic i Barça a San Mamés, quan la complicitat entre tots dos va tornar a posar-se de manifest.

Carta credencial: nivell i xifres

El currículum de Nico avala la seva candidatura. Internacional absolut des de 2022 i distingit com a MVP a la final de l’Eurocopa 2024, va signar amb Espanya el primer gol a la victòria final davant Anglaterra. A l’Athletic, ja amb el dorsal 10, va disputar 45 partits a la temporada 2024‑25, anotant 11 gols i repartint 7 assistències. Tot i que la seva clàusula ronda els 58–62 milions d’euros, el club rojiblanc ja contempla millorar les seves condicions contractuals per retenir-lo.

El Barça, per la seva banda, ja sondeja altres opcions: Luis Díaz, el preu del qual supera els 75 milions, i Marcus Rashford com a alternativa menys costosa. Però davant les dificultats per abordar aquestes operacions, Nico emergeix com una proposta equilibrada entre joventut, rendiment a LaLiga i compatibilitat amb la plantilla existent.

Estil de joc i encaix en el projecte de Flick

Williams aporta el que el Barça necessita: velocitat endimoniada per la banda esquerra, capacitat per trencar línies i gol en moments decisius. El seu enteniment natural amb Yamal, reforçat a la selecció, també encaixa a la perfecció amb la idea de joc que promou Flick: pressió alta, verticalitat i sortida ràpida de pilota.

| FCB, XCatalunya

El tècnic alemany no només avala la seva arribada sinó que hauria considerat la seva incorporació com a prioritària per complir amb el seu sistema, fet que suma arguments esportius al debat econòmic.

El desafiament de quadrar balanços i la resposta de l’Athletic

Davant el Barça, l’Athletic adopta una postura de fermesa: no acceptarà negociacions per sota de la clàusula estipulada. El club bilbaí ja prepara una oferta de renovació amb millores econòmiques i protecció contractual. En canvi, la inspiració del jugador és clara: busca fer un salt esportiu i considera el Barça com el seu destí somiat.

Només una fórmula viable per al Barça—que combini vendes, reducció salarial i palanques financeres—permetrà una porta oberta real, més encara amb els rumors sobre la disposició de Nico a ajustar el seu salari, fins i tot per sota del que sol·licitava el Bayern.