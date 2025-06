Confirmat: El moviment del Barça per Nico Williams que ho pot canviar tot

L'FC Barcelona segueix immers en la planificació de la seva plantilla per a la pròxima temporada, amb l'objectiu clar de tornar a lluitar per tots els títols. El club blaugrana, després d'una campanya d'alts i baixos i amb l'arribada de Hansi Flick a la banqueta, està obligat a reforçar-se per no perdre terreny davant dels seus grans rivals, tant a la Lliga com a Europa. La banda esquerra, una de les zones més problemàtiques de l'equip el curs passat, s'ha convertit en la màxima prioritat de l'àrea esportiva.

Una trobada clau a Barcelona

La gran notícia ha esclatat aquest divendres: el Barça ha mantingut una reunió de mercat amb Fèlix Tainta, agent de Nico Williams, en un conegut hotel de la Ciutat Comtal. Es tracta d'un moviment que reaviva l'interès culer per l'extrem de l'Athletic Club, després que l'estiu passat la seva arribada es frustrés a l'últim moment per problemes amb el límit salarial i la inscripció de fitxatges.

La cita, impulsada en part pel mateix entorn del jugador, tenia com a objectiu conèixer de primera mà la predisposició blaugrana respecte a un possible fitxatge aquest estiu. Segons ha transcendit, Deco, director esportiu del Barça, i l'agent de Williams han repassat tots els escenaris: des de la viabilitat econòmica fins al desig del futbolista d'aterrar al Camp Nou, passant per la competència de grans clubs europeus.

| XCatalunya, FootyRenders

Competència ferotge i situació contractual

Nico Williams, de només 21 anys, s'ha convertit en un dels futbolistes més cotitzats del mercat europeu. La seva explosió amb l'Athletic i la selecció espanyola no ha passat desapercebuda. Actualment té una clàusula de rescissió que ronda els 62 milions d'euros, una xifra que clubs com Bayern de Munic i Arsenal estarien disposats a abonar per fer-se amb els seus serveis aquest mateix estiu.

Tanmateix, segons fonts properes al jugador, Williams preferiria continuar a LaLiga si se li presenta l'oportunitat d'unir-se a un club de primer nivell com el Barça. La presència d'amics i companys de selecció al vestidor blaugrana, així com l'aposta de Flick pel talent jove i vertical, juguen a favor dels culers. Tot i la competència, el club català és optimista, encara que és conscient que només podrà abordar l'operació si les condicions econòmiques ho permeten.

Prioritats a l'extrem i alternatives

El Barça no amaga que el seu gran objectiu per a l'extrem esquerre continua sent Luis Díaz, jugador del Liverpool. Tanmateix, l'alt cost del colombià i les dificultats per treure'l de la Premier League obliguen la direcció esportiva a mantenir obertes altres alternatives. En aquest context, el nom de Nico Williams guanya força com una de les opcions més realistes i de més projecció.

A més, Deco també ha mantingut contactes amb l'entorn de Marcus Rashford, davanter del Manchester United, però l'opció de l'internacional anglès continua sent complicada. El club valora la capacitat d'adaptació de Nico, el seu coneixement del futbol espanyol i el fet de tenir un preu “tancat” per la seva clàusula de rescissió.

Estadístiques i perfil de Nico Williams

La temporada de Nico Williams ha estat excel·lent: 11 gols i 7 assistències en 45 partits oficials, consolidant-se com un dels extrems més desequilibrants del futbol nacional. La seva velocitat, desbordament i capacitat d'associar-se el converteixen en el perfil ideal per al Barça, que busca més verticalitat i contundència per banda.

| F.C. Barcelona, @athleticlub, XCatalunya, Canva Creative Studio

El futbolista, a més, destaca per la seva ètica de treball i la seva capacitat per integrar-se al grup, quelcom fonamental en la filosofia del club. La sintonia amb jugadors com Lamine Yamal i Pedri podria accelerar la seva adaptació si finalment es concreta l'operació.

Què pot passar els pròxims dies?

El Barça estudiarà amb detall la viabilitat financera del fitxatge, conscient que qualsevol moviment està condicionat pel ‘fair play’ i les inscripcions pendents. Mentrestant, l'Athletic Club no es resigna a perdre la seva joia i treballa en una oferta de renovació per intentar retenir-lo, encara que el desig del futbolista serà clau en el desenllaç.

Per ara, la trobada entre Deco i l'agent de Williams ha tornat a encendre la flama d'un fitxatge que, si es confirma, podria canviar completament el futur del Barça i del mateix jugador. Les pròximes setmanes seran decisives per saber si Nico Williams vestirà de blaugrana o si, per contra, emprendrà una nova aventura lluny de San Mamés.