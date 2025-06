Gerard Piqué dicta sentència sobre la Pilota d'Or: 'Lamine Yamal...'

La temporada avança deixant rere seu històries que ningú hauria pogut imaginar fa només uns mesos. Mentre l'atenció del món del futbol es reparteix entre els grans tornejos continentals, els moviments als despatxos i l'explosió de joves talents, una figura que coneix bé què és competir al màxim nivell ha tornat a aparèixer en el primer pla mediàtic.

La reflexió d'un referent del futbol espanyol sobre la Pilota d'Or ha agitat el debat sobre qui ha de ser considerat el millor del món en el moment més impredictible de l'any futbolístic.

Gerard Piqué ho té clar

En el marc de la fira internacional Viva Technology, celebrada aquests dies a París, Gerard Piqué va ser convidat a una taula rodona amb motiu del Mundial de la Kings League.

L'exjugador del FC Barcelona, sempre directe i carismàtic, va aprofitar l'ocasió per compartir la seva visió sobre el present i el futur del futbol. Tot i que l'objectiu principal de la seva intervenció era donar a conèixer les novetats i el creixement de la Kings League, la xerrada va derivar ràpidament cap a temes d'actualitat del futbol europeu, especialment després d'una temporada marcada pel domini de certs equips i entrenadors.

Piqué, que coneix de prop diversos dels protagonistes del moment, no va dubtar a parlar de la figura de Luis Enrique, actual entrenador del PSG, a qui va dirigir elogis pel seu lideratge i la seva capacitat per transformar un equip ple d'estrelles en un bloc sòlid i unit. Segons Piqué, “el seu missatge sempre va ser que no necessitava grans estrelles, sinó un equip, jugadors que juguin junts per un objectiu comú”.

Aquestes paraules arriben en un context on el PSG, després de la marxa de Kylian Mbappé, va aconseguir reinventar-se i conquerir el triplet, culminant amb una contundent victòria per 5-0 a la final europea davant l'Inter de Milà.

El debat sobre la Pilota d'Or: anàlisi de les paraules de Piqué

Un dels moments més esperats de la xerrada va ser quan Piqué va ser preguntat pel seu favorit per a la Pilota d'Or. La seva resposta no va deixar indiferent ningú. Sense esmentar noms en primera instància, el català va compartir anècdotes sobre la seva experiència amb dos dels joves més prometedors del panorama internacional: Ousmane Dembélé i Lamine Yamal.

Piqué va recordar els anys compartits al vestidor amb Dembélé, a qui va descriure com “com un germà”, i la seva convivència més recent amb Lamine Yamal, a qui defineix com “molt jove, molt talentós i molt especial”. Si bé va reconèixer que sentiria una gran alegria si Dembélé aconseguís el guardó, es va mostrar especialment il·lusionat per la candidatura de Lamine Yamal, remarcant la seva projecció al Barça i la seva implicació en projectes innovadors com la Kings League.

L'anàlisi de Piqué no es queda en una simple opinió personal. El seu raonament parteix del valor dels joves talents que, malgrat la seva edat, ja demostren personalitat i determinació en escenaris de màxima pressió.

En un futbol globalitzat on la Pilota d'Or continua sent el màxim reconeixement individual, la irrupció de Lamine Yamal és vista com una alenada d'aire fresc. El mateix exdefensa va subratllar que preferiria que la guanyés Lamine “perquè ara està al Barça i també a la Kings League”.

El paper dels joves i l'impacte en el futur

La reflexió de Piqué és també un reflex de la tendència actual en el futbol europeu: la importància d'apostar pel talent jove, tant en clubs històrics com en noves competicions. L'èxit de Lamine Yamal, si es produeix, suposaria un canvi generacional i un reconeixement a la feina de formació que es fa a la pedrera del Barça.

D'altra banda, la referència a Dembélé posa de manifest la integració de jugadors amb perfils diferents, capaços de marcar la diferència en els moments clau de la temporada. El mateix Piqué va ser testimoni del creixement d'Ousmane.