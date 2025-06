Ni Imanol Alguacil ni Bordalás: Nova opció per a la banqueta del Sevilla

En el futbol, la figura de l'entrenador es converteix en l'eix sobre el qual gira tot un projecte esportiu. Els equips amb tradició i exigència, com el Sevilla FC, no es poden permetre dubtes ni vacil·lacions en l'elecció del seu tècnic. Cada decisió, cada moviment als despatxos, està marcada per la pressió d'una afició acostumada a l'elit i per la necessitat de trobar un líder capaç de retornar l'estabilitat perduda en els últims temps

El Sevilla afronta un dels moments més delicats dels últims anys. Després d'una campanya marcada per la inestabilitat a la banqueta i una classificació per sota del que s'esperava, coquetejant amb el descens, la direcció esportiva s'enfronta ara al repte d'iniciar un nou cicle. El club andalús necessita no només resultats, sinó també un projecte que recuperi la identitat competitiva i el caràcter que històricament han definit els de Nervión

L'elecció del nou entrenador és, en aquest context, una qüestió cabdal. No es tracta només de fitxar un nom, sinó de trobar un perfil que encaixi tant en el pla esportiu com en l'econòmic. La situació financera condiciona cada pas, obligant el club a moure's amb cautela i a explorar totes les alternatives possibles

Els noms propis: Bordalás i Imanol Alguacil

Tradicionalment, José Bordalás ha estat un dels noms més vinculats a la banqueta del Sevilla. La seva trajectòria i caràcter el converteixen en un candidat natural per liderar projectes de reconstrucció. Tanmateix, l'alt salari i les condicions contractuals que exigeix, sumat a la possibilitat d'haver d'esperar indefinidament que es desvinculi del Getafe, fan que la seva arribada sigui complicada

Per la seva banda, Imanol Alguacil també ha estat considerat. Després de la seva etapa a la Real Sociedad, la seva disponibilitat el situa a les travesses, però les sensacions internes apunten que el tècnic basc no veu clar l'encaix amb l'actual Sevilla i gestiona propostes que, a dia d'avui, semblen més atractives per als seus interessos personals i professionals

Un 'tapat' a l'agenda: l'alternativa Vicente Moreno

En aquest escenari, segons ha informat Estadio Deportivo, apareix un nou protagonista en la cursa per la banqueta sevillista: Vicente Moreno. El tècnic valencià acaba de finalitzar el seu cicle al CA Osasuna, equip al qual ha aconseguit deixar a només un punt de les places europees. La seva capacitat per treballar en contextos difícils, rendint per sobre de les expectatives, ha cridat l'atenció de la cúpula del Sevilla

El pas de Moreno per Osasuna no ha estat senzill, havent d'assumir el repte de succeir Jagoba Arrasate després d'una etapa de sis anys marcada per l'èxit i l'arrelament al club. Malgrat els mals auguris inicials, Moreno ha sabut dotar el seu equip d'equilibri, eficiència i competitivitat, qualitats molt valorades a Nervión per a la pròxima etapa

Un factor que pot jugar a favor de Vicente Moreno és la seva connexió professional amb Braulio Vázquez. Si finalment el Sevilla aposta per renovar la seva direcció esportiva i Braulio arriba a ocupar aquest lloc, la sintonia entre tots dos podria resultar determinant. Es tracta d'una relació basada en el respecte mutu i en la confiança en la feina de l'altre, cosa que facilitaria la presa de decisions i la gestió del vestidor