Venda imminent, el Real Betis ultima detalls: El seu substitut arriba de la UD Las Palmas

El Real Betis afronta un mercat de fitxatges de màxima exigència, obligat a optimitzar cada operació després d'una temporada marcada per l'alternança de joves i veterans al primer equip. Amb el tancament del curs i la necessitat d'ajustar comptes, la direcció esportiva verd-i-blanca ha entrat en una fase decisiva: cal encertar en vendes estratègiques, donar oportunitats a talents emergents i, sobretot, no deixar l'equip descompensat en zones clau com la defensa central. En aquest context, s'acosta una venda rellevant que pot desbloquejar nous fitxatges.

Nobel Mendy a la rampa de sortida

Nobel Mendy, central esquerrà de 20 anys, ha estat un dels noms propis del Betis Deportivo a Primera RFEF, tot i que ha tingut breus aparicions amb el primer equip. Tot i que la temporada amb el filial ha deixat sensacions irregulars i certa decepció entre el cos tècnic, la qualitat i el potencial del jugador han continuat despertant interès fora d'Espanya. El PSV Eindhoven ha mogut fitxa i, segons informa la premsa neerlandesa, prepara una oferta propera als quatre milions d'euros, un valor encara per sota del preu de sortida que el club de La Palmera ha fixat, però que acosta l'operació a un desenllaç imminent.

Mendy va ser reclutat l'estiu passat des del Paris FC, en una aposta que va costar prop de 900.000 euros. La intenció del Betis és, com a mínim, quadruplicar aquesta inversió i assegurar-se una plusvàlua important, sent ferms en les negociacions tot i que el jugador només ha sumat dues aparicions amb el primer equip aquesta temporada.

La temporada 24/25 de Nobel Mendy s'ha repartit principalment entre el filial bètic i les seves esporàdiques convocatòries amb els grans. El senegalès ha disputat un total de 13 partits amb el Betis Deportivo a la categoria de bronze i 5 amb el primer equip, repartits entre LaLiga, Copa i fins i tot Conference.

L'interès en Mendy no és nou. Durant el passat mercat d'hivern, el Betis va rebutjar fins a tres propostes de la Jupiler Pro League belga, arribant una d'elles (de l'Anderlecht) a la xifra de cinc milions d'euros, però la forma de pagament va acabar frenant l'operació. Ja fora del termini de transferències, el Royal Amberes va intentar negociar el seu fitxatge amb l'opció de deixar-lo cedit a Sevilla, però novament les condicions econòmiques no van convèncer.

Ara, amb el PSV disposat a arribar a xifres similars, el desenllaç sembla més proper. El Betis espera rebre la millor oferta possible abans de donar el vistiplau, escoltant propostes fins a l'últim moment.

El recanvi arriba des de la UD Las Palmas: Mika Mármol i Juanma Herzog al radar

Davant la sortida pràcticament assegurada de Mendy, la direcció esportiva del Betis ja treballa en el seu substitut. El principal candidat és Mika Mármol, central esquerrà de la UD Las Palmas, la clàusula del qual ronda els 10 milions d'euros, una xifra que el club andalús estaria disposat a negociar si aconsegueix ingressar una quantitat significativa per la venda de Mendy. Mármol, de 23 anys, ha destacat a la Lliga per la seva solidesa i capacitat de sortida de pilota, encaixant perfectament en el perfil que busca Pellegrini.

L'alternativa és Juanma Herzog, també de Las Palmas, de només 21 anys i amb contracte renovable fins al 2027. La seva projecció i cost inferior el situen com una opció més assequible, tot i que la competència pel jugador podria disparar el preu.