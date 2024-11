Ni Haaland ni Nico Williams: El fitxatge que Josep Pedrerol demana a Joan Laporta

Durant les darreres setmanes, els mitjans de comunicació esportius propers a l'actualitat del Barça han repetit, per activa i per passiva, que Joan Laporta vol un atacant a l'estiu. El trident actual de l'equip culer és realment temible; pocs n'hi ha a Europa amb tanta perillositat. Tot i això, el fons d'armari a la parcel·la ofensiva és més aviat insuficient, amb Ferran Torres, Ansu Fati i Pau Víctor a anys llum del nivell dels titulars.

En aquest ordre d'idees, han estat diversos els jugadors d'atac que s'han relacionat amb el Barça. S'ha començat amb Nico Williams, el suposat gran caprici de Joan Laporta, però també s'han confrontat altres noms com Gyökeres, Rafael Leao, Leroy Sané o fins i tot Erling Haaland. I, és clar, en faltava un per sumar-se a aquesta llista, un dels habituals en els rumors quan el Barça necessita un atacant: Neymar.

La realitat és que cap mitjà no ha informat encara de cap mena d'interès ni d'acostament. Josep Pedrerol, no obstant això, sí que ha volgut llançar una proclama, un desig. "Laporta, fitxa'l", ha demanat el periodista català a l'inici del programa d'El Chiringuito la nit del 24 de novembre.

Neymar, lliure al juny

L'actual contracte de Neymar amb l'Al-Hilal venç el mes de juny vinent i tot apunta que no es renovarà. Així ho ha assegurat, almenys, el pare del futbolista en una entrevista a un podcast. "Esperem i vegem què passarà i com se sentirà realment Neymar. Serà lliure de decidir. Mai hem estat tan lliures per decidir cap a on anem i tenir un noi de 32 anys lliure a la mà és un regal per a qualsevol empresari", va dir.

Evidentment, el brasiler hauria de fer un gran esforç econòmic i cobrar molt menys del que percep actualment al club saudita. Però, així i tot, al barcelonisme somien tornar a veure'l vestit de blaugrana.

Neymar Jr., un dels futbolistes més talentosos de la seva generació, va deixar una empremta inesborrable durant el pas pel Barça. Va arribar el 2013 procedent del Santos amb tan sols 21 anys, i es va convertir ràpidament en una de les peces clau de l'atac blaugrana. Durant les seves quatre temporades al Camp Nou, el brasiler va formar part del famós trident ofensiu al costat de Lionel Messi i Luis Suárez, conegut com la MSN.

| FCB

Amb el Barça, Neymar va conquistar nombrosos títols, incloent-hi dues Lligues, tres Copes del Rei i una Champions League. La seva actuació a la final de la Champions del 2015, on va marcar el gol definitiu contra la Juventus, va ser determinant per aconseguir el triplet. A més, la seva habilitat per desequilibrar, la seva tècnica i la seva creativitat el van convertir en un ídol per a l'afició culer.

Tot i el seu èxit, la seva sortida el 2017 rumb al París Saint-Germain per 222 milions d'euros, una xifra rècord, va deixar sentiments trobats al club i als aficionats. Tot i això, el seu llegat al Barça segueix vigent, com un dels jugadors més espectaculars que ha vestit la samarreta blaugrana. Neymar serà recordat per la màgia, els gols decisius i per ser part d'una de les millors etapes del club.