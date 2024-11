Vol venir i s'acaba contracte: El crac que s'ofereix al Barça d'Hansi Flick

per Info Blaugrana

El davanter del Lille Jonathan David, actualment un dels davanters amb millor registre golejador en portar 13 gols a 19 partits disputats aquesta temporada s'ha ofert de manera clara al Barça.

Declarant que és el seu somni des de petit i que espera poder complir-lo, sens dubte unes declaracions que no passen desapercebudes per a la secretaria tècnica del club que haurà de valorar la viabilitat econòmica del fitxatge.

És un jugador que acaba contracte i vindria lliure, però cal tenir en compte la prima de fitxatge, la quantitat d'anys de contracte i el sou del jugador, els obstacles principals per dur a terme l'operació.

Jonathan David, un davanter golejador que es declara culer

Porta 13 gols aquesta temporada però ja són més de 100 els que suma entre els anys que porta a la lliga francesa i la seva selecció nacional. Tot i la seva jove edat, 25 anys és un davanter amb certa experiència ja que fa anys que competia amb Mbappe a la taula de màxims golejador de la lliga francesa.

David ha declarat ser fan del Barça i això ha agradat molt al club que ha enviat miradors per tenir-lo controlat els propers partits. És una oportunitat de mercat important ja que acaba contracte i molts clubs europeus ho volen i licitaran fort per ell.

Al Barça saben que Lewandowski va fent anys i caldrà anar buscant relleus joves per suplir l'ariet polonès.

Com encaixaria David al Barça de Flick?

La sort d'aquest futbolista és que no és un davanter centre com ho poden ser Haaland o Lewandowski, sinó que té molta mobilitat i maneja diferents registres, pot caure en banda, baixar a rebre a la creació de joc i ser alhora un gran finalitzador de jugades.

Es pot adaptar a qualsevol sistema i estil de joc i en un Barça que té la pressió molt alta per robar a camp contrari és un futbolista molt físic i intens a la pressió.

Està per veure el futur de Robert Lewandowski que si res no canvia tot indica que seguirà fins al 2026, de manera que el davanter que vingui haurà de barallar el lloc o adaptar-se a jugar en una altra posició com pot ser caigut a banda o jugant a prop del punta.

Al Barça tenen bons informes sobre el davanter i ho porten seguint temps quan sabien que acabava contracte aquest 2025, però hi ha certs dubtes sobre si pot encaixar bé en aquest futbol de possessió que fa el Barça, perquè hi ha molta diferència entre la lliga francesa i l'espanyola, sinó que els ho preguntin a Kylian Mbappe.

El Barça analitzarà pros i contres, ho seguirà analitzant i veient les seves pretensions econòmiques decidirà si es llança a buscar el jugador canadenc o finalment no ho farà, aviat sortirem de dubtes.