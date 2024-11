Confirmat: El Barça aparca el fitxatge de Haaland i hi haurà un altre objectiu prioritari

El Barça ja està treballant en la planificació del proper mercat de fitxatges per evitar imprevistos com aquest any. La primera tasca és analitzar les posicions que necessiten reforços i sembla que el club ja ha pres decisions importants. Segons va informar José Álvarez a El Chiringuito , el fitxatge d'Erling Haaland no serà una prioritat per a l'estiu del 2025.

El Barça ha decidit no centrar-se a Haaland perquè Robert Lewandowski continuarà sent el davanter de referència de l'equip. "Lewandowski renovarà automàticament pels partits que jugarà aquesta temporada", va explicar Álvarez. El davanter polonès, que ha estat crucial per al Barça des de la seva arribada, manté un bon nivell i continuarà liderant la davantera blaugrana.

A més a més, la situació contractual i esportiva de Haaland també influeix en la decisió. "Mentre Guardiola estigui al Manchester City, Haaland no sortirà. Guardiola ho exigirà", va afegir Álvarez. Aquesta combinació de factors ha portat el Barça a redirigir els seus esforços cap a altres objectius.

Mirades posades a l'extrem

L'anàlisi de la plantilla ha deixat clar que l'equip necessita reforçar la posició d'extrem, especialment per la dependència actual de Lamine Yamal. "Quan no hi és Lamine, l'equip només depèn de Raphinha", va assenyalar Álvarez. Jugadors com Ansu Fati i Ferran Torres han tingut un rol testimonial en els darrers mesos, deixant l'equip amb poques opcions en atac.

La manca de profunditat en una de les bandes s'ha notat en diversos partits importants. "Quan Lamine no juga, el Barça perd profunditat per una de les bandes, fins i tot encara que Raphinha canviï de costat", va explicar el periodista. Per això, reforçar la posició d'extrem ha esdevingut una prioritat estratègica.

El Barça té diverses opcions per cobrir la posició d'extrem, però el principal objectiu és Nico Williams. "La prioritat és Nico, i el club compta amb la seva voluntat perquè el fitxatge sigui possible", va afirmar Álvarez. El jugador de l'Athletic Club ha demostrat la seva qualitat a LaLiga i encaixa perfectament al perfil que busca el Barça.

Altres alternatives

Tot i això, el club té alternatives en cas que el fitxatge de Nico no prosperi. "Luis Díaz, Rafael Leao i Kvicha Kvaratskhelia també són a la llista", va esmentar Álvarez. Aquests noms reflecteixen l'ambició del Barça per reforçar el seu atac amb jugadors d'alt nivell.

El Barça vol fer les coses bé al proper mercat i evitar decisions impulsives. "Per planificació, no fitxaran Haaland mentre estigui Lewandowski", va destacar Álvarez. El club creu que prioritzar el fitxatge d'un extrem ajudarà a equilibrar millor la plantilla i a solucionar els problemes detectats aquesta temporada.

Amb aquesta decisió, el Barça reafirma el compromís amb un projecte esportiu sòlid i sostenible. Tot i que Haaland continuarà sent un somni per a molts aficionats, el club sembla tenir clar que ara no és el moment. En canvi, totes les mirades estaran posades als extrems i, especialment, a Nico Williams, un jugador que podria ser clau per al futur blaugrana.