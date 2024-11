Gir de 180 graus amb el futur de Neymar: El missatge del seu pare

Hi ha jugadors que estan cridats a marcar èpoques, pel seu talent extraordinari, però que, per algunes circumstàncies de la vida i del destí, acaben quedant-se en simples projectes. Si bé és cert que Neymar és molt més que una simple il·lusió, la veritat és que s'ha quedat a les portes d'entrar a l'Olimp dels déus futbolístics. I així ha passat principalment per dues circumstàncies clares: les seves lesions i les seves decisions.

Neymar segueix sent actualment jugador de l'Al-Hilal de la Saudi Pro League, encara que ha estat tot un any de baixa i en el seu retorn als terrenys de joc va tornar a lesionar-se. A causa d'això, es va començar a especular fa uns dies que l'equip de l'Orient Mitjà es plantejava fins i tot rescindir el seu contracte amb pressa al mes de gener. D'aquesta manera, podrien estalviar-se el seu salari en els seus sis últims mesos, ja que és juny del 2025 fins que s'allarga la vinculació entre jugador i club.

| Al-Hilal

Tot i això, sembla que tot això ha quedat en un fum més i que Neymar acabarà la temporada amb l'Al-Hilal. Això sí, el que està pràcticament garantit és que després no renovarà i que, per tant, a l'estiu passarà a ser jugador lliure. I això obre les portes a molts equips que puguin estar interessats a tenir el talent d'un jugador com ell.

Sobre això s'ha volgut referir el sempre polèmic pare del futbolista al podcast Roundcast. Ha deixat algunes declaracions amb molt de suc mediàtic, com, per exemple: “Esperem i vegem què passarà i com se sentirà realment Neymar. Serà lliure de decidir. Mai hem estat tan lliures per decidir cap a on anem i tenir un noi de 32 anys lliure a la mà és un regal per a qualsevol empresari".

Propers reptes de Neymar a Aràbia Saudita

Com dèiem, en el segon partit després d'haver-se recuperat de la greu lesió de genoll que va patir fa un any, Neymar va tornar a caure lesionat. Aquesta vegada, per un esquinçament als isquiotibials; una lesió molt habitual en els futbolistes de la seva condició, sobretot després de tant de temps de baixa. Es preveu que no pugui jugar més el que queda del 2024.

Això sí, al gener, quan torni, si és que torna, tindrà reptes importants per poder tancar la seva etapa a l'Aràbia Saudita de la millor manera. Per exemple, tot apunta que el seu equip, l'Al-Hilal, es podrà classificar sense problema per a les rondes del 'konckout' a l'AFC Champions League. També són vius a la batalla al costat de l'Al-Ittihad per alçar-se campions de la Saudi Pro League. Precisament contra l'equip de Karim Benzemá, N'Golo Kanté, Fabinho i companyia deuen jugar els quarts de final de Kings Cup a principis de gener.

I per si això no fos poc, a final de curs, al juny, l'Al-Hilal disputarà aquest nou format del Mundialet de Clubs. És a dir, que l'equip de Neymar és viu en totes les competicions i que té reptes molt il·lusionants per endavant. I tots esperen que el brasiler pugui estar a l'altura.