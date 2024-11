Vinicius lesionat, cop per al Reial Madrid: El brasiler assenyala els culpables

El Reial Madrid viu un moment complicat marcat per les lesions de diversos jugadors clau. Per al crucial partit contra el Liverpool a Anfield, Carlo Ancelotti no podrà comptar amb noms importants com Vinicius, Rodrygo, Eder Militao, Carvajal, David Alaba ni Tchouameni. L'acumulació de baixes limita les opcions de l'equip, que afronta un dels reptes més exigents de la temporada.

Entre les absències, la de Vinicius és especialment dolorosa. El brasiler va patir una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra durant l'últim partit de LaLiga contra el Leganés. Tot i que va jugar els 90 minuts sense aparents molèsties, les proves mèdiques posteriors van confirmar la gravetat de la situació. L'extrem estarà gairebé un mes de baixa, perdent trobades crucials a la Champions i LaLiga.

Vinicius no va trigar a expressar la seva frustració després de conèixer-se el diagnòstic. A través d'un missatge a la xarxa social X (abans Twitter), va deixar clar el descontentament amb el calendari. "El boig calendari... A RECUPERAR!", va escriure, acompanyat d'una emoticona de súplica. El brasiler va assenyalar directament la sobrecàrrega de partits com la principal causa de la lesió.

El calendari dels grans equips és implacable, amb compromisos cada cap de setmana, partits intersetmanals a competicions europees i les aturades internacionals. Vinicius, l'explosivitat del qual és una de les seves principals virtuts, ja va patir aquesta mateixa lesió en dues ocasions la temporada passada. El seu estil de joc, que exigeix una gran càrrega física, el converteix en un dels més afectats per acumular minuts.

| Real Madrid, María Jiménez

Alternatives a Vinicius

Per substituir Vinicius, Ancelotti haurà de buscar alternatives dins d'un planter cada cop més minvat per les baixes. Arda Güler i Brahim Díaz es perfilen com les opcions més probables per ocupar el seu lloc. Tots dos jugadors tindran l'oportunitat de demostrar la seva vàlua en un moment crític de la temporada.

La lesió de Vinicius reobre el debat sobre la gestió dels calendaris al futbol modern. Cada cop més jugadors i entrenadors critiquen la falta de descans i l'augment de partits oficials. Les lesions musculars han esdevingut una constant, especialment entre els futbolistes que participen en múltiples competicions i seleccions nacionals.

El Reial Madrid afronta setmanes complicades sense un dels principals referents ofensius. Mentre Vinicius treballa per recuperar-se, l'equip haurà de trobar solucions per mantenir el nivell competitiu. El brasiler, per part seva, espera que aquesta lesió serveixi per reflexionar sobre l'impacte que té el calendari en la salut dels jugadors.