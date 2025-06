El Còrdova vol aprofitar el descens de l'Eldense per fitxar un jugador

per Iker Silvosa

La temporada acaba de concloure, però la maquinària dels despatxos ja treballa a ple rendiment a LaLiga Hypermotion. Amb els equips reorganitzant-se i alguns ajustant comptes després del cop del descens, el Còrdoba vol moure’s ràpid al mercat per reforçar la seva plantilla de cara al proper curs. La direcció esportiva blanc-i-verda busca experiència i jerarquia per assentar el projecte a la categoria de plata, i la situació de certs futbolistes després del descens dels seus equips suposa una oportunitat que el club andalús no vol deixar escapar.

Un objectiu clar: experiència per al lateral esquerre

Segons la informació avançada per Àngel García a les xarxes socials, el Còrdoba té entre cella i cella el fitxatge d’un jugador que podria aportar molt a l’esquema d’Iván Ania: Marc Mateo, el lateral esquerre de l’Eldense. Després de la caiguda dels alacantins, diversos equips han posat els ulls en la seva plantilla, però el Còrdoba sembla decidit a accelerar per un futbolista amb una llarga trajectòria a la categoria.

El perfil que busca el club és el d’un jugador bregat, capaç de rendir sota pressió i amb molts partits a l’esquena a Segona Divisió. No és casualitat, ja que el salt d’exigència després de l’ascens des de Primera RFEF obliga a encertar amb els reforços. L’experiència en contextos de màxima tensió es converteix en un valor fonamental per a l’equip califal, que vol evitar els errors d’altres acabats d’ascendir.

Els números avalen el jugador pretès pel Còrdoba

Marc Mateo no és un desconegut per als seguidors de la Segona Divisió. Acumula més de 300 partits a la categoria, defensant samarretes històriques com la de l’Huesca, Castellón, Numancia i, més recentment, l’Eldense. En les dues últimes temporades ha disputat més de 75 partits a LaLiga Hypermotion, cosa que l’ha convertit en una peça clau als esquemes de l’equip d’Elda.

A nivell estadístic, el lateral esquerrà ha aportat 2 gols i 12 assistències en aquest període, cosa que demostra la seva capacitat no només per complir defensivament, sinó també per sumar en fase ofensiva. Un perfil que encaixaria a la perfecció en el model de joc d’Iván Ania, tècnic que aposta per la profunditat dels seus laterals i la versatilitat al carril esquerre.

Un mercat mogut després dels descensos

El descens de l’Eldense ha obert la porta a moviments que poden marcar el devenir del mercat estival a Segona. No només el Còrdoba està a l’aguait: altres clubs amb aspiracions han posat els ulls en futbolistes que busquen un nou repte després d’un any complicat. En aquest context, l’equip blanc-i-verd busca avançar-se als seus rivals i oferir un projecte ambiciós, on l’experiència del jugador pretès pot ser diferencial. Això sí, en els últims dies l’operació sembla haver-se refredat.