Bordalás tremola, la Premier assetja el Getafe: 4 equips interessats en un jugador

Ningú al Coliseum Alfonso Pérez podia imaginar-se, a principi de temporada, el paper tan determinant que havia de tenir un dels fitxatges més humils de la plantilla. Amb una plantilla limitada per lesions i la urgència de reinventar-se partit rere partit, el Getafe de Bordalás ha aconseguit mantenir el pols competitiu a LaLiga, convertint-se en una de les sorpreses agradables de la campanya. Tanmateix, aquest mateix èxit ha posat en l'aparador diversos dels seus futbolistes, despertant l'interès de grans lligues europees com la Premier League.

La història de Christanus Uche és, sens dubte, una de les grans narratives del futbol espanyol aquesta temporada. Arribat procedent del Ceuta per una xifra simbòlica de 800 euros, el jugador nigerià, acostumat a jugar al centre del camp, va haver de reinventar-se completament davant la plaga de lesions que va assotar l'atac blau a l'inici de la lliga. Bordalás, davant la manca d'efectius, no va dubtar a col·locar-lo com a referència ofensiva i la jugada no li va poder sortir millor.

A dia d'avui, Uche ha disputat 33 partits a LaLiga, signant 4 gols i 6 assistències, xifres molt meritòries per a algú que mai havia estat davanter pur. A més, ha acumulat 2.504 minuts, cosa que l'ha convertit en un dels fixes als onzes del tècnic alacantí. La seva polivalència, capacitat de treball i adaptació tàctica l'han fet imprescindible, fins al punt que el Getafe gairebé no ha notat les baixes a la seva línia atacant.

| @getafecf

La Premier League, a la caça

El rendiment celestial d'Uche no ha passat desapercebut fora de les nostres fronteres. Segons han publicat al portal Football España, fins a quatre equips de la Premier League han enviat ojeadors a veure de prop les seves evolucions en les darreres jornades: Brentford, Bournemouth, Newcastle United i Aston Villa.

L'interès anglès no és casualitat. La Premier busca jugadors amb recorregut, físic i marge de millora, i el perfil d'Uche encaixa a la perfecció. La seva clàusula de rescissió, situada en 25 milions d'euros, marca el punt de partida per a qualsevol negociació. En un mercat on els preus per davanters polivalents no deixen de pujar, el Getafe sap que té entre mans una de les gangues del campionat, però també una oportunitat única per fer caixa i reforçar altres línies de l'equip.

Més enllà de les estadístiques —que ja són rellevants per a un debutant a l'elit—, el que ha sorprès als tècnics i directors esportius que han seguit la seva evolució és la seva intel·ligència tàctica. Uche ha demostrat ser capaç d'interpretar diferents registres: des de pressionar alt i associar-se en curt, fins a llançar-se a l'espai o actuar com a mitjapunta, facilitant la feina als seus companys.

Al Getafe de Bordalás, un equip que aposta per la solidesa defensiva i l'aprofitament de cada acció a pilota aturada, el jugador nigerià ha sumat presència física, desplegament i una quota de gol que pocs esperaven. No és d'estranyar que també hagi despertat l'interès d'equips com l'Atlético de Madrid, que busquen múscul i qualitat a parts iguals per reforçar el centre del camp o l'atac.

El futur d'Uche és una de les grans incògnites del proper mercat de fitxatges. La seva explosió com a davanter, la solidesa mostrada durant el curs i l'interès de mitja Europa asseguren un estiu mogut als despatxos del Getafe. Bordalás, que ja ha demostrat la seva capacitat per reinventar-se, sap que perdre Uche seria un cop important, però també una oportunitat per continuar creixent com a club.