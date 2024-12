Ni un davanter ni un extrem: El possible fitxatge del Barça al gener ja té nom

El FC Barcelona travessa un mal estat de forma que s'ha estès durant els últims dos mesos. Els blaugrana, que van començar la temporada amb expectatives molt altes, han anat perdent terreny, especialment a LaLiga. Els problemes de rendiment han deixat clar que l'equip necessita reforçar certes posicions. Davant aquesta situació, no es descarta acudir al mercat de fitxatges d'hivern per trobar solucions.

Un dels noms que més força està guanyant en les últimes hores és el d'Álvaro Carreras, lateral esquerre del Benfica. El jove futbolista, de tan sols 21 anys, ha aconseguit consolidar-se com a titular indiscutible en l'equip portuguès. El seu rendiment ha cridat l'atenció de diversos clubs europeus, i el Barça no ha trigat a posar els ulls en ell, segons El Nacional. Carreras ha demostrat ser un lateral molt ofensiu, però sense descuidar les seves tasques defensives.

Aquesta temporada, Álvaro Carreras ha jugat 12 partits a la lliga portuguesa, on ha sumat 2 gols i 1 assistència. A més, ha estat una peça clau en el Benfica durant la fase de grups de la Champions League, disputant tots els minuts en els 6 duels de la competició. El seu creixement ha estat imparable des que els lusitans van decidir apostar per ell. El Benfica va pagar 6 milions d'euros al Manchester United l'estiu passat, després d'una cessió exitosa en la segona meitat de la temporada anterior.

El Barça busca competència per a Alejandro Balde, que continua sent el lateral esquerre titular de l'equip. No obstant això, el seu rendiment irregular i la falta d'un recanvi fiable han generat preocupació en el cos tècnic. Gerard Martín, qui ha estat utilitzat ocasionalment en aquesta posició, no ha convençut. És per això que la direcció esportiva, encapçalada per Deco, està avaluant opcions per reforçar aquesta banda al gener.

Operació complicada per al Barça

La clàusula de rescissió d'Álvaro Carreras ascendeix a 42 milions d'euros, una xifra elevada tenint en compte la complicada situació financera del Barça. No obstant això, la relació entre el club català i el Benfica és bona, la qual cosa podria facilitar les negociacions. Deco intentaria rebaixar el preu mitjançant pagaments escalonats o variables. L'enfrontament entre ambdós clubs, programat per al proper 21 de gener a la Champions League, podria ser una oportunitat clau per avançar en l'acord.

Álvaro Carreras compta amb una trajectòria interessant malgrat la seva joventut. Es va formar a les pedreres de Racing de Ferrol, Deportivo de la Coruña i Real Madrid abans de fitxar pel Manchester United el 2020. Posteriorment, va tenir cessions al Granada i al Preston North End, on va anar guanyant experiència. Ara, al Benfica, sembla haver trobat un lloc on desenvolupar-se com a futbolista.

| @slbenfica

El Barça no vol deixar escapar l'oportunitat de fitxar un lateral amb tant potencial. L'arribada de Carreras no només brindaria competència a Balde, sinó que enfortiria la plantilla en una posició clau. La necessitat de rotacions en l'exigent calendari fa que comptar amb un jugador del nivell d'Álvaro sigui prioritari per als blaugrana.

Si el Barça no aconsegueix tancar el fitxatge al gener, no es rendirà i seguirà treballant per fer-se amb el jugador a l'estiu. Álvaro Carreras, per la seva banda, estaria davant l'oportunitat de tornar a LaLiga, una competició que coneix bé des de les seves etapes formatives.