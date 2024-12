Ni Carlo Ancelotti ni Víctor Fernández: El proper entrenador de Jesús Vallejo

Van passant els anys i Jesús Vallejo continua sense consolidar-se en cap equip. El central, que prometia ser un dels defenses més destacats del futbol espanyol, encara busca estabilitat. Als seus 27 anys, continua intentant rellançar una carrera que semblava destinada a l'èxit. El seu talent és innegable, però les cessions i la falta de continuïtat li han impedit assolir el seu millor nivell.

El Real Madrid va fitxar Vallejo el 2015 procedent del Real Zaragoza per cinc milions d'euros. Des de llavors, la seva trajectòria ha estat una successió de cessions sense massa fortuna. Va passar per l'Eintracht de Frankfurt, Wolverhampton i tres etapes al Granada, però en cap va trobar una llar futbolística. Actualment, el central gairebé no compta per a Carlo Ancelotti, amb només 10 minuts disputats en tota la temporada, en un partit davant l'Alavés. Aquesta situació ha posat el seu nom a l'agenda de diversos clubs.

El Rayo Vallecano sembla ser el millor posicionat per fer-se amb els seus serveis, encara que no l'únic, segons ha informat Estadio Deportivo. El conjunt dirigit per Iñigo Pérez busca reforços defensius de cara al mercat d'hivern. Els problemes a la defensa han fet que la directiva busqui solucions urgents, i Vallejo podria ser la peça que necessiten. La idea del Rayo és intentar tancar el seu fitxatge al gener per fer un salt de qualitat defensiu. Si no aconsegueixen concretar l'operació ara, ho intentaran de nou a l'estiu, quan el jugador quedarà lliure en finalitzar el seu contracte amb el Real Madrid.



Vallejo arribaria per competir per un lloc amb Florian Lejeune i Mumin, els centrals habituals en l'esquema del Rayo. L'experiència i el perfil defensiu de Vallejo encaixen perfectament en l'estil de l'equip madrileny. A més, el seu coneixement de LaLiga seria un factor clau per adaptar-se ràpidament a l'equip.

Altres interessats

No obstant això, el Rayo Vallecano no és l'únic club interessat. El Getafe, un altre equip que necessita reforçar la seva defensa, també ha mostrat interès en el central aragonès. Bordalás, tècnic de l'equip 'azulón', veu en Vallejo una oportunitat per enfortir una defensa que ha patit en la primera meitat de la temporada. El Getafe compta amb l'al·licient d'oferir un projecte seriós i competitiu, una cosa que podria seduir el jugador.

La situació de Vallejo contrasta amb les expectatives que va generar fa una dècada. Va ser un fix en les convocatòries de la selecció espanyola en totes les seves categories inferiors i estava destinat a ser un referent. El seu fitxatge pel Real Madrid, però, no va resultar com esperava. La falta de minuts i les contínues cessions no li van permetre créixer al ritme adequat.

En les últimes setmanes, diversos mitjans havien especulat amb un possible retorn al Real Zaragoza, el club on es va formar. No obstant això, l'interès del Rayo Vallecano i del Getafe sembla haver guanyat terreny. La possibilitat de seguir a Primera Divisió i competir a bon nivell resulta més atractiva per a un jugador que necessita minuts i confiança.