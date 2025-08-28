Ni Betis ni Arsenal, Ceballos té nou equip i Xabi Alonso ho sap: 'Me'n vaig a...'

El nom de Dani Ceballos ha tornat a ser protagonista en la recta final del mercat de fitxatges. El migcampista andalús, que somiava amb tornar al Real Betis, finalment ha pres un rumb inesperat que el portarà a França. Després de diverses setmanes de rumors, tot apunta que serà nou jugador de l'Olympique de Marsella. És una operació que canviarà completament el panorama de la seva carrera i també el de Xabi Alonso al Real Madrid.
L'estiu més llarg de Dani Ceballos
No ha estat un mercat senzill per a l'utrerà. Durant mesos es va parlar del seu possible retorn al Betis, fins i tot amb informacions que asseguraven que estava disposat a rebaixar-se el sou per encaixar en el projecte d'Heliòpolis. Tanmateix, les limitacions econòmiques del conjunt verd-i-blanc ho van fer inviable. Tampoc va quallar la via de l'Arsenal, que va tantejar la seva incorporació una altra vegada, però mai va arribar a presentar una proposta formal.
Mentrestant, Ceballos va anar perdent protagonisme al Real Madrid de Xabi Alonso. En les dues primeres jornades de LaLiga amb prou feines ha acumulat cinc minuts, una xifra que contrastava amb les seves aspiracions d'estar a la selecció per al pròxim Mundial. L'arribada de Mastantuono i la consolidació d'altres migcampistes el van deixar pràcticament sense lloc.
El Marsella aprofita l'oportunitat
L'oportunitat l'ha aprofitat l'Olympique de Marsella, tal com va avançar Foot Mercato. El club francès, amb Pablo Longoria al capdavant i Roberto De Zerbi a la banqueta, va veure en l'espanyol un reforç de qualitat immediata per al seu centre del camp. La fórmula escollida serà una cessió inicial amb opció de compra obligatòria que podria situar-se al voltant dels 15 milions d'euros.
El jugador va alimentar els rumors amb una publicació a les xarxes socials després del partit contra l'Oviedo, en què va parlar de “last dance”, interpretat com el seu comiat. Hores després, periodistes com Fabrizio Romano i Matteo Moretto confirmaven que l'acord entre clubs estava pràcticament tancat.
Estadístiques que avalen el seu fitxatge
El rendiment de Ceballos en l'última temporada explica l'interès dels francesos. Va disputar 38 partits de LaLiga, en què va marcar 11 gols i va repartir diverses assistències, convertint-se en un dels jugadors amb més ocasions creades, segons dades de @LaLigaenDirecto. La seva visió de joc i capacitat per activar els davanters continuen sent un aval.
El Real Madrid també ha entès que era el moment de la seva sortida. Després de vuit anys al club, marcats per lesions i una dura competència, mai va aconseguir consolidar-se com a titular indiscutible. Ara, amb 29 anys, busca recuperar protagonisme en un equip que jugarà a Europa i li permetrà aspirar a la selecció.
Un adeu inevitable
En l'entorn del jugador es reconeix que no ha estat fàcil prendre la decisió. Ceballos sempre va mantenir el desig de triomfar al Real Madrid o tornar al Betis, però la realitat del mercat el va empènyer cap a un altre destí. A Marsella signarà un contracte que podria estendre's tres temporades, amb un salari proper als 7 milions d'euros anuals.
El fitxatge suposa un cop emocional per al Betis, que el veia com el reforç perfecte per a la seva medul·lar. Però també canvia els plans de Xabi Alonso, que perd un futbolista de qualitat i experiència, encara que amb un rol secundari en el seu esquema.