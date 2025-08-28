Ni Betis ni Arsenal, Ceballos tiene nuevo equipo y Xabi Alonso lo sabe: 'Me voy a...'

El nombre de Dani Ceballos ha vuelto a ser protagonista en la recta final del mercado de fichajes. El centrocampista andaluz, que soñaba con regresar al Real Betis, finalmente ha tomado un rumbo inesperado que lo llevará a Francia. Tras varias semanas de rumores, todo apunta a que será nuevo jugador del Olympique de Marsella. Es una operación que cambiará por completo el panorama de su carrera y también el de Xabi Alonso en el Real Madrid.

El verano más largo de Dani Ceballos

No ha sido un mercado sencillo para el utrerano. Durante meses se habló de su posible vuelta al Real Betis, incluso con informaciones que aseguraban que estaba dispuesto a rebajarse el sueldo para encajar en el proyecto de Heliópolis. Sin embargo, las limitaciones económicas del conjunto verdiblanco lo hicieron inviable. Tampoco cuajó la vía del Arsenal, que tanteó su incorporación otra vez, pero nunca llegó a presentar una propuesta formal.

Mientras tanto, Ceballos fue perdiendo protagonismo en el Real Madrid de Xabi Alonso. En las dos primeras jornadas de LaLiga apenas ha acumulado cinco minutos, una cifra que contrastaba con sus aspiraciones de estar en la selección para el próximo Mundial. La llegada de Mastantuono y la consolidación de otros centrocampistas lo dejaron prácticamente sin sitio.

El Marsella aprovecha la oportunidad

La ocasión la aprovechó el Olympique de Marsella, tal y como adelantó Foot Mercato. El club francés, con Longoria al frente y Roberto De Zerbi en el banquillo, vio en el español un refuerzo de calidad inmediata para su centro del campo. La fórmula elegida será una cesión inicial con opción de compra obligatoria que podría situarse en torno a los 15 millones de euros.

El propio jugador alimentó los rumores con una publicación en redes sociales tras el partido frente al Oviedo, en la que habló de “last dance”, interpretado como su despedida del Madrid. Horas después, periodistas como Fabrizio Romano y Matteo Moretto confirmaban que el acuerdo entre clubes estaba prácticamente cerrado.

Estadísticas que avalan su fichaje

El rendimiento de Ceballos en la última temporada explica el interés de los franceses. Disputó 38 partidos de LaLiga, en los que marcó 11 goles y repartió varias asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores con más ocasiones creadas tras Güler, según datos de @LaLigaenDirecto. Su visión de juego y capacidad para activar a los delanteros siguen siendo un aval.

El Real Madrid también ha entendido que era el momento de su salida. Tras ocho años en el club, marcados por lesiones y una dura competencia, nunca logró asentarse como titular indiscutible. Ahora, con 29 años, busca recuperar protagonismo en un equipo que jugará en Europa y le permitirá aspirar a la selección.

Un adiós inevitable

En el entorno del jugador se reconoce que no ha sido fácil tomar la decisión. Ceballos siempre mantuvo el deseo de triunfar en el Real Madrid o regresar al Betis, pero la realidad del mercado lo empujó hacia otro destino. En Marsella firmará un contrato que podría extenderse tres temporadas, con un salario cercano a los 7 millones de euros anuales.

El fichaje supone un golpe emocional para el Betis, que lo veía como el refuerzo perfecto para su medular. Pero también cambia los planes de Xabi Alonso, que pierde a un futbolista de calidad y experiencia, aunque con un rol secundario en su esquema.