Negociacions en marxa: Iñigo Pérez demana un MC per al Rayo Vallecano, 2,5 milions

L'ambient a Vallecas torna a ser elèctric. L'afició sent que aquest estiu pot marcar un abans i un després en el projecte del club. El Rayo Vallecano, després d'una temporada excelsa, disputarà competició europea la pròxima temporada. I per no convertir-ho en una mera aventura il·lusionant i competir-la al màxim possible, saben que han de reforçar algunes demarcacions.

La cerca d'un migcampista que marqui diferències

En la planificació de la nova plantilla, la posició de migcampista s'ha convertit en una prioritat absoluta. Íñigo Pérez, que ha deixat clar a la directiva la necessitat de comptar amb un jugador capaç d'aportar solidesa i creativitat, ha posat un nom sobre la taula: un jove futbolista que ha brillat recentment a l'Europeu Sub21 i que ha despertat l'interès de mitja Europa. El seu rendiment ha estat clau per a la seva selecció, participant en els quatre partits del campionat fins a l'eliminació als quarts de final.

Aquest perfil, a més, encaixa a la perfecció amb la filosofia de joc que pretén instaurar l'entrenador madrileny. Es tracta d'un futbolista que ja ha treballat sota les ordres de Rubén de la Barrera, tècnic espanyol que ha sabut treure la seva millor versió els darrers mesos i que li ha permès adaptar-se als matisos tàctics del futbol espanyol.

Oferta en ferm i negociació tensa amb el Vizela

El club madrileny ha fet el primer pas amb una oferta concreta de 2,5 milions d'euros pel traspàs de Diogo Nascimiento, tal com han apuntat des de Golatv. L'operació inclouria la cessió o possible traspàs de Miguel Morro, porter que ja va militar la temporada passada al Vizela i el destí del qual podria ser clau per desbloquejar la negociació.

Tanmateix, la situació no és senzilla. El Vizela, club que ha sabut revaloritzar els seus joves talents a la Lliga Portugal, manté una postura ferma i ha rebutjat propostes anteriors d'equips portuguesos i grecs. El club lusità, a més, ha de negociar també amb el Benfica, que reté el 50% dels drets del migcampista, cosa que eleva la pressió per aconseguir una xifra que satisfaci totes les parts. Les pretensions del Vizela ronden els cinc milions, una quantitat que pot complicar l'arribada al Rayo, encara que a Vallecas mantenen l'esperança d'arribar a un acord els pròxims dies.

El que distingeix aquest futbolista d'altres objectius és la seva ràpida adaptació a diferents contextos. Gràcies a la seva experiència amb Rubén de la Barrera, ha assimilat conceptes tàctics clau com la sortida de pilota sota pressió i la capacitat per alternar posicions en el doble pivot. La seva polivalència ha quedat reflectida a l'Europeu Sub21, on va ser titular en tots els encontres, mostrant tant intel·ligència posicional com caràcter competitiu davant seleccions de màxim nivell.

A més, la seva temporada al Vizela ha estat impecable: 33 partits com a titular a la lliga, 1 gol i 1 assistència en 3.000 minuts jugats, xifres que demostren una maduresa poc comuna per la seva edat. Els tècnics valoren especialment la seva capacitat per sostenir el ritme de joc i la seva fiabilitat en els duels defensius, sense oblidar la seva projecció ofensiva en arribades a l'àrea rival.