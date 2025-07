Arturo Valls parla sincerament del València i de Corberán: 'És el nostre càncer...'

El futbol desperta passions inquebrantables i el Valencia CF és un clar exemple de com una afició pot mantenir-se fidel fins i tot en les etapes més convulses. Entre els seguidors il·lustres del conjunt xe, Arturo Valls, popular presentador i actor, mai ha amagat el seu vincle emocional amb l'equip de Mestalla. En un context marcat per la incertesa institucional, el comunicador ha tornat a mostrar el seu costat més sincer parlant sobre el present i el futur del seu club, reflectint així el sentir de bona part de la graderia.

En una entrevista recent a AS, Valls ha explicat com viu el dia a dia del seu equip, combinant la il·lusió per la nova etapa esportiva amb la desconfiança cap als actuals gestors del club. Aquestes paraules han generat un debat intens entre els aficionats, just quan el Valencia encara un dels seus estius més decisius dels últims anys.

Carles Corberán i la recuperació de l'orgull a Mestalla

L'aterratge de Carles Corberán a la banqueta valencianista va suposar una alenada d'aire fresc per a una plantilla que venia de travessar temps foscos. El tècnic ha aconseguit encomanar una mentalitat guanyadora i reactivar un vestidor jove que necessitava referents i lideratge. Segons el mateix Arturo Valls, l'entrenador ha aconseguit “il·lusionar de nou una afició que estava desmotivada després d'una llarga travessia pel desert”. El presentador destaca la confiança i el compromís del grup, factors que s'han vist reflectits en una notable millora a la segona volta de la passada campanya.

| MiTele

L'optimisme ha tornat a la ciutat del Túria i no és casual. La dinàmica positiva, l'aposta per jugadors endollats i la implicació en el nou sistema tàctic han permès que el Valencia torni a mirar a Europa com a objectiu realista. Valls ho resumeix amb claredat: “Si haguéssim jugat tota la temporada com la segona volta, ja estaríem classificats per a Europa”

La gestió del club, entre dubtes i crítiques tot i el canvi de CEO

Tanmateix, no tot són bones notícies a l'univers blanquinegre. Arturo Valls, com molts seguidors, no amaga la seva preocupació pel rumb institucional. L'arribada de Ron Gourlay com a CEO del Valencia no acaba d'esvair els interrogants que envolten el projecte. El presentador reconeix que la manca de confiança en els gestors continua sent un “llast” i un "càncer" per al club, tot i que a la gespa les coses semblen millorar. “Vull confiar, però no et pots fiar d'aquesta gent. Fa molts anys que som una ruïna”, afirma Valls, reflectint una sensació generalitzada entre els seguidors valencianistes.

El problema, insisteix el presentador, no és en la feina del cos tècnic, sinó en la manca de suport i planificació a llarg termini des dels despatxos. La por que la directiva torni a prometre projectes ambiciosos que mai es compleixen és el gran temor d'una afició acostumada a viure a la corda fluixa.

La il·lusió europea i el mirall del PSG: entre l'esperança i la cautela

El bon rendiment a la segona part del campionat ha situat el Valencia a la llista de candidats a les places europees per a la pròxima temporada. Arturo Valls no amaga la seva confiança en el grup dirigit per Corberán, i llança un missatge que molts comparteixen a Mestalla: “Estic convençut que ens fiquem a Europa la pròxima temporada”. L'exemple del Paris Saint-Germain, campió de Champions sense grans noms, serveix per il·lustrar que el futbol actual premia la feina col·lectiva per damunt de les individualitats.

La clau, com apunta Valls, serà mantenir la unitat, la il·lusió i la confiança en el projecte, però sense perdre de vista que el principal repte continua sent institucional. L'afició valencianista, entre l'esperança i l'escepticisme, torna a somiar amb nits europees a Mestalla, a l'espera que aquesta vegada la directiva estigui a l'altura del repte