Matteo Moretto confirma el fitxatge del Barça: Joan Laporta ho aconsegueix

per Iker Silvosa

L'afició blaugrana feia setmanes que esperava un moviment que canviés l'ànim i les expectatives de l'equip per a la pròxima temporada. Després d'un estiu ple de rumors, noms que anaven i venien i negociacions que s'encallaven, el FC Barcelona ha fet finalment el pas que tant demanava el seu tècnic. El nou projecte esportiu de Hansi Flick pren forma en un context exigent, on els grans fitxatges marquen la diferència en la lluita per títols nacionals i internacionals. Ja ho vam veure l'any passat.

El Barça està afrontant el mercat de fitxatges 2025 amb la necessitat urgent de reforçar l'atac, especialment després de no poder tancar l'arribada d'altres grans extrems. Les prioritats del club estaven clares des del primer dia: portar un jugador capaç de marcar diferències a la banda i de rendir al mateix nivell que Lamine i que Raphinha.

El club blaugrana ha sondejat totes les alternatives possibles, especialment després de veure com les operacions prioritàries es complicaven. Luis Díaz, objectiu número u des de l'abril, s'ha convertit en una opció impossible per la negativa rotunda del Liverpool i els elevats costos del traspàs. El Barça va intentar fins a última hora negociar, però els anglesos es van mantenir ferms, rebutjant fins i tot ofertes superiors als 70 milions d'euros d'altres grans clubs com el Bayern de Munic. I el tema de Nico Williams ja ho sabem tots.

Aquesta situació va obligar el club a activar un pla B que s'havia treballat amb antelació: l'arribada d'un jugador amb experiència internacional, capaç d'adaptar-se tant a l'extrem com a la posició de davanter centre. És aquí on apareix el nom de Marcus Rashford, un futbolista que encaixa a la perfecció en la idea de Flick i que a més ha mostrat sempre predisposició per vestir de blaugrana, encara que això impliqués reduir-se notablement el salari.

El paper clau de Hansi Flick i l'aposta per Rashford

Hansi Flick ha insistit des de la seva arribada en la necessitat de reforçar la banda esquerra amb un perfil molt específic. Rashford, amb la seva velocitat, capacitat de desbordament i experiència a l'elit europea, compleix amb tots els requisits del tècnic alemany. La seva versatilitat permetrà al Barça variar sistemes de joc, alternant entre un 4-3-3 i formacions amb doble punta.

El tècnic alemany ha pressionat en les negociacions perquè el fitxatge es tanqués com més aviat millor. El calendari pressiona i la gira asiàtica està a punt d'arrencar. Flick vol comptar amb tots els seus nous efectius des del primer entrenament. L'arribada de Rashford no només reforça l'atac, sinó que envia un missatge d'ambició a la plantilla i a l'afició culer.

L'acord econòmic: cessió amb opció de compra i esforç salarial

L'acord assolit entre Barça i Manchester United és un dels més comentats en aquest mercat de fitxatges. Finalment, segons Matteo Moretto, l'operació es tancarà com una cessió amb opció de compra de 35 milions d'euros, una xifra sensiblement inferior a la que inicialment demanava el club anglès. Rashford també ha posat de la seva part, acceptant una rebaixa salarial considerable respecte al que percebia a la Premier League, on el seu sou arribava als 18 milions d'euros per temporada.

Aquest esforç demostra la implicació del jugador i el seu desig de triomfar al Camp Nou. El United, que en un primer moment exigia un traspàs immediat de 50 milions, ha cedit davant la pressió del Barça i del mateix futbolista, que des del principi va prioritzar l'interès blaugrana sobre altres opcions. Veurem si és capaç de fer un pas endavant pel que fa a nivell, ja que les seves últimes temporades han estat molt lluny d'aquell Rashford 'prime' de fa uns anys.