Males notícies per al Sevilla, oferta irrenunciable: adeu al retorn d’un ‘top’

El Sevilla FC navega per un mercat de fitxatges complicat aquesta temporada. Les limitacions econòmiques marquen cada decisió a Nervión. El club busca reforçar-se sense grans inversions. Només ha incorporat jugadors lliures fins ara. Això reflecteix la necessitat de vendes per equilibrar comptes. L’afició espera moviments que il·lusionin de cara al futur. Tanmateix, els plans a llarg termini s’enfronten a obstacles inesperats. El panorama internacional afegeix pressió a la direcció esportiva.

Limitacions pressupostàries frenen incorporacions a Nervión

El Sevilla ha fet només dos fitxatges aquest estiu de 2025. Alfon González va arribar lliure des del Celta. Gabriel Suazo s’hi va unir sense cost des del Toulouse. Antonio Cordón enfoca esforços en cessions i agents lliures.

El marge financer és mínim per a grans operacions. Depèn de sortides al juliol i a l’agost per generar ingressos. Jugadors com Marcao o Joan Jordan podrien sortir. Això alliberaria espai salarial necessari. L’estratègia prioritza la sostenibilitat econòmica. No hi ha marge per a errors en les negociacions. La direcció busca equilibrar la plantilla amb astúcia. L’afició entén la realitat però anhela ambició.

Somni sevillista de recuperar un ídol sota amenaça

L’interès per un porter experimentat il·lusiona l’afició. Contactes inicials van sorgir fa setmanes amb un vell conegut. Una trucada del president Del Nido Carrasco el va felicitar per actuacions recents. La conversa va derivar en predisposició mútua per a un retrobament. El porter acabaria contracte al juny de 2026. Tindria 35 anys en el possible retorn. Molts el veuen com el millor de la història del club. Andrés Palop l’ha elogiat públicament en declaracions passades.

José Luis Silva, extècnic de porters, creu en la seva tornada. "Bono va trobar el seu lloc al Sevilla", va afirmar en una entrevista radiofònica. El marroquí aportaria lideratge i seguretat sota pals. El seu estil àgil encaixa en tàctiques defensives sòlides. Enfortiria una defensa que necessita estabilitat. Tanmateix, rivals internacionals intervenen amb força.

Oferta saudita milionària que tanca portes al retorn

L’Al-Hilal ha mogut fitxa per retenir la seva estrella. Preparen una renovació per dos anys més fins al 2027. Ofereixen més del doble del salari actual de deu milions d’euros. Les converses avancen amb sintonia positiva. Fonts properes al club de Riad indiquen un acord imminent. Això frustra els plans sevillistes de fitxatge lliure el 2026. El porter internacional marroquí prioritza l’estabilitat financera. La seva decisió final penja de detalls personals.

El club saudita valora el seu rol en conquestes recents. Una extensió fins al 2028 apareix en informes actualitzats. Això altera el mercat per al Sevilla. Han d’explorar alternatives a la porteria. Nyland segueix com a titular però busquen competència. La notícia cau com un gerro d’aigua freda a Nervión. Els rumors inicials van generar expectativa entre els seguidors.

Rendiment impressionant de Bono en competicions asiàtiques

En la temporada 2024/2025, Bono va disputar 49 partits amb l’Al-Hilal. A la Saudi Pro League, va jugar 31 enfrontaments i va encaixar 41 gols. Va mantenir nou porteries a zero en aquesta competició. A l’AFC Champions League Elite, va participar en deu duels. Va rebre set gols i va sumar cinc porteries imbatudes. Al Mundial de Clubs, va alinear en cinc partits amb sis gols en contra. Dos clean sheets van destacar la seva solidesa. La Saudi Super Cup va veure dues aparicions amb dos gols encaixats. A la King’s Cup, un partit amb dos gols rebuts. Va totalitzar 4.470 minuts al camp.

La seva agilitat i reflexos van brillar en moments clau. Va aportar seguretat a una defensa dominant a l’Àsia. Valor de mercat actual: 5,50 milions d’euros. Contracte ampliat fins al 2026 originalment. La seva tàctica de sortida amb pilota beneficia estils ofensius. Els seus punts forts inclouen aturades en un contra un. Té debilitats mínimes en distribució llarga sota pressió.