Moviment del Reial Betis pel fitxatge somiat de Pellegrini per a la temporada 2025-2026

per Max Riveras

En plena planificació per a la pròxima temporada, el Real Betis està decidit a reforçar la seva defensa sumant experiència després d'un curs en què la banda dreta es va mostrar fràgil. Amb la sortida de Sabaly i la possible marxa de Bellerín, Pellegrini exigeix solucions. En el punt de mira apareix un jugador del Mallorca, el rendiment constant del qual ha encès les alarmes a Heliòpolis.

Rendiment sòlid, però cicle complet a Mallorca

Pablo Maffeo, lateral hispanoargentí, de 27 anys, s'erigeix en una peça clau en l'esquema de Jagoba Arrasate. La temporada passada va participar en 31 partits oficials, incloent-ne 30 a la Lliga, acumulant 2.465 minuts i aportant dos gols i set targetes grogues.

El seu compromís ha estat notable: va jugar infiltrat i va resistir una lesió al peu des del gener fins al març, tal com va confessar a l'abril. Tanmateix, Maffeo ha manifestat sentir-se en un punt d'inflexió: “He trobat estabilitat… però si no em renoven, me n'aniré amb un gran record”.

El Betis mou fitxa: interès real i esforços per tancar l'acord

L'interès del Betis no és nou. El novembre de 2024 ja s'informava que era un objectiu clar per reforçar la defensa. El març de 2025, Mallorca va taxar la seva sortida entorn dels 8–9 milions, xifra per la qual va rebutjar una oferta anterior. Des de llavors, les negociacions han continuat.

Segons AS, el Betis té Maffeo i el jove Herzog com a prioritats defensives per a la pròxima campanya, assenyalant una situació complicada a Mallorca i desig mutu. ESTADIO Deportivo també va reportar converses, encara que sense acord definitiu.

Paral·lelament, Nottingham Forest ha mostrat interès, oferint 6 M€ i havent acordat termes personals amb el futbolista. Aquest moviment posa pressió al Betis, que espera tancar abans de l'inici de la pretemporada.

Què aporta Maffeo al pla de Pellegrini?

Pablo encaixa a la perfecció en l'estil verd-i-blanc. Destaca per:

Defensa sòlida: fa una mitjana d'aproximadament 2 entrades, 3,6 recuperacions i 2,8 refusos per partit.

Capacitat ofensiva: les seves pujades i centrades ofereixen solucions constants en atac.

Experiència a la Lliga: amb més de 120 partits, és una garantia a la categoria.

Amb ell, Pellegrini elevaria la consistència de la banda dreta, amb un jugador de present i futur, i doble nacionalitat, cosa que afegeix flexibilitat per a competicions europees.

Contratemps per resoldre a Mallorca

Mallorca no cedeix fàcilment. Tot i el desgast de Maffeo, l'entitat illenca el veu com una peça valuosa i estableix un preu elevat. A més, busquen cobrir múltiples posicions: porteria, extrems i renovacions clau com la de Raíllo.

El torneig guarda les seves cartes: si no arriben ofertes en el seu rang valoratiu, no permetran la seva sortida. Però tant agent com futbolista augmenten la pressió amb el seu desig de canvi.

Terminis ajustats i perspectives per a la pretemporada

La clau de l'operació serà el temps. El Betis busca tancar tan aviat com sigui possible, idealment abans de la pretemporada, perquè Maffeo s'incorpori al projecte de Pellegrini i reforci la banda.

Si l'oferta del Betis iguala o supera els 8‑9 M€, el Mallorca podria obrir la porta. Si no, l'opció anglesa guanyaria força. En aquest escenari, el Betis ja contempla alternatives com Andrei Ratiu, per si Maffeo queda fora d'abast.

Resta per veure si la negociació flueix i s'ajusta el preu, però és, sens dubte, un dels eixos del mercat verd-i-blanc.