Movimiento del Real Betis por el fichaje soñado de Pellegrini en la 2025-2026

En plena planificación para la próxima temporada, el Real Betis está decidido a reforzar su defensa sumando experiencia tras un curso en el que la banda derecha se mostró frágil. Con la salida de Sabaly y la posible marcha de Bellerín, Pellegrini exige soluciones. En el punto de mira aparece un jugador del Mallorca, cuyo rendimiento constante ha encendido las alarmas en Heliópolis.

Rendimiento sólido, pero ciclo cumplido en Mallorca

Pablo Maffeo, lateral hispano‑argentino, de 27 años, se erige como una pieza clave en el esquema de Jagoba Arrasate. La pasada campaña participó en 31 encuentros oficiales, incluyendo 30 en «LaLiga», acumulando 2.465 minutos y aportando dos goles y siete tarjetas amarillas.

Su compromiso ha sido notable: jugó infiltrado y resistió una lesión en el pie desde enero hasta marzo, tal como confesó en abril. Sin embargo, Maffeo ha manifestado sentirse en un punto de inflexión: “He encontrado estabilidad… pero si no me renuevan, me iré con un gran recuerdo”.

El Betis mueve ficha: interés real y esfuerzos por cerrar el acuerdo

El interés del Betis no es nuevo. En noviembre de 2024 ya se informaba de que era un objetivo claro para reforzar la defensa. En marzo de 2025, Mallorca tasó su salida en torno a 8–9 millones, cifra por la cual rechazó una oferta anterior. Desde entonces, las negociaciones han continuado.

Según AS, el Betis tiene a Maffeo y al joven Herzog como prioridades defensivas para la próxima campaña, señalando una situación complicada en Mallorca y deseo mutuo. ESTADIO Deportivo también reportó conversaciones, aunque aún sin acuerdo definitivo.

Paralelamente, Nottingham Forest ha mostrado interés, ofreciendo 6 M€ y habiendo acordado términos personales con el futbolista. Ese movimiento pone presión al Betis, que espera cerrar antes del inicio de pretemporada.

¿Qué aporta Maffeo al plan de Pellegrini?

Pablo encaja a la perfección en el estilo verdiblanco. Se destaca por:

Defensa sólida: promedia cerca de 2 entradas, 3,6 recuperaciones y 2,8 despejes por partido.

Capacidad ofensiva: sus subidas y centros ofrecen soluciones constantes en ataque.

Experiencia en LaLiga: con más de 120 partidos, es un seguro en la categoría.

Con él, Pellegrini elevaría la consistencia de la banda derecha, con un jugador de presente y futuro, y doble nacionalidad, lo que añade flexibilidad para competiciones europeas.

Contratiempos por resolver en Mallorca

Mallorca no cede fácilmente. Aun con el desgaste de Maffeo, la entidad isleña le ve como pieza valiosa y establece precio elevado. Además, buscan cubrir múltiples posiciones: portería, extremos y renovaciones clave como la de Raíllo.

El torneo guarda sus cartas: si no llegan ofertas en su rango valorativo, no permitirán su salida. Pero tanto agente como futbolista aumentan la presión con su deseo de cambio.

Plazos ajustados y perspectivas para la pretemporada

La clave de la operación será el tiempo. El Betis busca cerrar lo antes posible, idealmente antes de la pretemporada, para que Maffeo se incorpore al proyecto de Pellegrini y refuerce la banda.

Si la oferta del Betis iguala o supera los 8‑9 M€, el Mallorca podría abrir la puerta. Si no, la opción inglesa ganaría fuerza. En ese escenario, el Betis ya contempla alternativas como Andrei Ratiu, por si Maffeo queda fuera de alcance.

Queda por ver si la negociación fluye y se ajusta el precio, pero es, sin duda, uno de los ejes del mercado verdiblanco.